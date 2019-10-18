Елена Зеленская поделилась "школьными" фото

Елена Зеленская во время официального визита в Латвию посетила школу в Риге, где познакомилась с системой школьного питания и организацией физического воспитания детей.

Первая леди побывала в школе №49. Стоит отметить, что визит в школу стал личной инициативы супруги президента. Елена Зеленская считает своим приоритетом реформирование школьного питания в Украине, которое в нынешнее время оставляет желать лучшего.

Елена Зеленская в школе Латвии (фото: president.gov.ua)

"Изучая эту проблему вместе с профильными специалистами, я увидела, что большое количество детей считает школьную пищу невкусной и заменяет полноценный обед снеками", - говорит Елена Зеленская.

Первой леди провели экскурсию по школьной столовой, она также поговорила с руководством учебного заведения о популяризации здорового питания среди детей.

Елена Зеленская в школе Латвии (фото: president.gov.ua)

Кроме того, Зеленская посетила урок физкультуры в латвийской школе, которая уделяет особое внимание спортивному воспитанию детей.

Стоит отметить, что с нового 2019 года произошел долгожданный сдвиг в реформировании школьного питания. В ряде киевских учебных заведений в качестве эксперимента ввели новое меню - теперь на обед детям подают несколько блюд, из которых школьники могут выбрать, что им по вкусу.

Елена Зеленская в школе Латвии (фото: president.gov.ua)