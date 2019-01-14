Еще один известный юморист высказался о политических амбициях

Егора Крутоголова из "Дизель Шоу" украинцы "сватают" в политику
Участник "Дизель Шоу" Егор Крутоголов не намерен идти в депутаты или президенты в ближайшее время, несмотря на то, что пользователи сети на полном серьезе обсуждают возможный приход известного юмориста в политику.
Егор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)
Все началось после поста Крутоголова о состоянии дорог и архитектуры в его родном Николаеве.
"Если так и будет продолжаться, то скоро здесь будет сплошная Ольвия, которая будет вызывать интерес лишь у археологов. Область все больше и больше становится похожа на зону отчуждения, в которой не видят перспективы ни градоначальники, ни владельцы областной администрации, ни хозяева страны", - написал он в Facebook.
Актер уверен, что городские власти не будут заниматься благосостоянием Николаева, так как "у них вечные разборки и тяжбы между собой за право быть самым главным командиром". Поэтому жителям города пора осознать, что они предоставлены лишь самим себе.
"Нужно брать свою жизнь в свои руки, иначе быть беде", - отметил он.
Скриншот поста (facebook.com/dizelmano)
В комментариях украинцы начали предлагать Крутоголову балотироваться на пост мэра Николаева.
"Так Зеленский в президенты пошел, а ты давай, не затягивай, двигай кандидатом на городского голову. И да, это без шуток. Шансы очень велики", - обратился к актеру Михаил Плужников.
Скриншот (facebook.com/dizelmano)
Позже политолог Федор Левченко даже поинтересовался, кто по мнению николаевцев должен стать у руля одной из партий в Николаевской области. Первое место занял именно Крутоголов.
Сам юморист в комментариях к одному из постов подчеркнул, что "никаким образом не связан с политической деятельностью и не собирается связываться".
Скриншот (facebook.com/LevchenkoFedor)
Теперь же свою позицию главный "дизель" озвучил и журналистам издания "Новости-N".
"У меня абсолютно нет никаких к этому (политике - ред.) предпосылок", - кратко сказал Крутоголов, добавив, что никаких предложений политического характера ему не поступало.
Ну, а если ему и предложат какую-либо должность в кабинете, то соглашаться он не собирается.
Егор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)
Тем временем украинцы обсуждают нового кандидата в президенты.
Напомним, что голосование на выборах президента Украины состоится 31 марта.