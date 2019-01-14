Еще один известный юморист высказался о политических амбициях

Егор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)

Егора Крутоголова из "Дизель Шоу" украинцы "сватают" в политику

Участник "Дизель Шоу" Егор Крутоголов не намерен идти в депутаты или президенты в ближайшее время, несмотря на то, что пользователи сети на полном серьезе обсуждают возможный приход известного юмориста в политику.

Егор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)

Все началось после поста Крутоголова о состоянии дорог и архитектуры в его родном Николаеве.

"Если так и будет продолжаться, то скоро здесь будет сплошная Ольвия, которая будет вызывать интерес лишь у археологов. Область все больше и больше становится похожа на зону отчуждения, в которой не видят перспективы ни градоначальники, ни владельцы областной администрации, ни хозяева страны", - написал он в Facebook.

Актер уверен, что городские власти не будут заниматься благосостоянием Николаева, так как "у них вечные разборки и тяжбы между собой за право быть самым главным командиром". Поэтому жителям города пора осознать, что они предоставлены лишь самим себе.

"Нужно брать свою жизнь в свои руки, иначе быть беде", - отметил он.

Скриншот поста (facebook.com/dizelmano)

В комментариях украинцы начали предлагать Крутоголову балотироваться на пост мэра Николаева.

"Так Зеленский в президенты пошел, а ты давай, не затягивай, двигай кандидатом на городского голову. И да, это без шуток. Шансы очень велики", - обратился к актеру Михаил Плужников.

Скриншот (facebook.com/dizelmano)

Позже политолог Федор Левченко даже поинтересовался, кто по мнению николаевцев должен стать у руля одной из партий в Николаевской области. Первое место занял именно Крутоголов.

Сам юморист в комментариях к одному из постов подчеркнул, что "никаким образом не связан с политической деятельностью и не собирается связываться".

Скриншот (facebook.com/LevchenkoFedor)

Теперь же свою позицию главный "дизель" озвучил и журналистам издания "Новости-N".

"У меня абсолютно нет никаких к этому (политике - ред.) предпосылок", - кратко сказал Крутоголов, добавив, что никаких предложений политического характера ему не поступало.

Ну, а если ему и предложат какую-либо должность в кабинете, то соглашаться он не собирается.

Егор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)

Тем временем украинцы обсуждают нового кандидата в президенты.

Напомним, что голосование на выборах президента Украины состоится 31 марта.