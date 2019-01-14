Ще один відомий гуморист висловився про політичні амбіції

Єгор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)

Єгора Крутоголова з "Дизель Шоу" українці "сватають" у політику

Учасник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов не має наміру йти у депутати або президенти найближчим часом, незважаючи на те, що користувачі мережі на повному серйозі обговорюють можливий прихід відомого гумориста в політику.

Єгор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)

Все почалося після посту Крутоголова про стан доріг та архітектури в його рідному Миколаєві.

"Якщо так і буде продовжуватися, то скоро тут буде суцільна Ольвія, яка буде викликати інтерес лише у археологів. Область все більше і більше стає схожа на зону відчуження, в якій не бачать перспективи ні влада, ні власники обласної адміністрації, ні господарі країни", - написав він у Facebook.

Актор упевнений, що міська влада не буде займатися добробутом Миколаєва, так як "у них вічні розборки і тяжби між собою за право бути найголовнішим командиром". Тому мешканцям міста пора усвідомити, що вони надані лише самим собі.

"Потрібно брати своє життя у свої руки, інакше бути біді", - зазначив він.

Скріншот поста (facebook.com/dizelmano)

В коментарях українці почали пропонувати Крутоголову балотуватися на пост мера Миколаєва.

"Так Зеленський в президенти пішов, а ти давай, не затягуй, йди кандидатом на міського голову. І так, це без жартів. Шанси дуже великі", - звернувся до актора Михайло Плужніков.

Скріншот (facebook.com/dizelmano)

Пізніше політолог Федір Левченко навіть поцікавився, хто на думку миколаївців повинен стати біля керма однієї з партій в Миколаївській області. Перше місце посів саме Крутоголов.

Сам гуморист у коментарях до одного з постів підкреслив, що "ніяким чином не пов'язаний з політичною діяльністю і не збирається зв'язуватися".

Скріншот (facebook.com/LevchenkoFedor)

Тепер же свою позицію головний "дизель" озвучив журналістам видання "Новини-N".

"У мене абсолютно немає ніяких до цього (політики - ред.) передумов", - коротко сказав Крутоголов, додавши, що ніяких пропозицій політичного характеру йому не надходило.

Ну, а якщо йому і запропонують якусь посаду в кабінеті, то погоджуватися він не збирається.

Єгор Крутоголов (фото: facebook.com/dizelmano)

Тим часом українці обговорюють нового кандидата в президенти.

Нагадаємо, що голосування на виборах президента України відбудеться 31 березня.