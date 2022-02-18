Горбунов растрогал милыми фото з 5-летним сыночком: "ты сделал нас з мамою самыми счастливыми людьми на свете!"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - счастливые родители дух общих сыновей: Ивана и Даниила. Лицо старшего мальчика они долго прятали и не показывали общественности. Поклонникам пары было интересно, на кого же он похож. Так, оказалось, что Ваня – копия папы.

В первый юбилей мальчика, на его 5-летие, Юрий опубликовал в архивные фото сына в Instagram и впервые полностью показал его лицо.

"Как будто только вчера, ты своим громким криком возвестил мир о своем появлении! А сегодня - ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете! Наша любовь, наша гордость!! Спасибо тебе, моя Катя Осадчая, за нашего Ивасика! Расти, сын, здоровым и счастливым, под мирным небом", - оставил трогательное поздравление Юрий.

Юрий показал счастливые фото с сыном Иваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя также показала полное нежности фото с сыночком – на снимках запечатлены самые трогательные моменты из жизни мальчика. На одном из кадров его мама кружит малыша в просторной и светлой детской. На ней – струящееся розовое платье в пол.

"Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ивасика и только представляли, какими мы будем родителями для него. Ивасичек, с Днем рождения, наш сын, наша гордость", - обратилась телеведущая к мальчику.

Катя поделилась трогательными фото из семейого альбома (фото: instagram.com/kosadcha)

К поздравления присоединились звездные друзья пары: Настя Каменских, Леся Никитюк, Джамала, Ольга Цибульская, Светлана Тарабарова и другие.