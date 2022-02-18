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Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: "ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!"

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П'ятниця 18 лютого 2022 18:42
Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: "ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!" Фото: Катя Осадча і Юрій Горбунов святкують 5-річчя сина (instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов - щасливі батьки дух спільних синів: Івана та Данила. Обличчя старшого хлопчика вони довго ховали та не показували громадськості. Шанувальникам пари було цікаво, на кого ж він схожий. Так, виявилося, що Ваня - копія тата.

У перший ювілей хлопчика, на його 5-річчя, Юрій опублікував в архівні фото сина в Instagram і вперше повністю показав його обличчя.

"Як ніби тільки вчора, ти своїм гучним криком сповістив світ про свою появу! А сьогодні - ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі! Наша любов, наша гордість!! Спасибі тобі, моя Катя Осадча, за нашого Івасика! Рости, син, здоровим і щасливим, під мирним небом", - залишив зворушливе привітання Юрій.

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Юрій показав щасливі фото з сином Іваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя також показала повне ніжності фото з синочком – на знімках зображені найбільш зворушливі моменти з життя хлопчика. На одному з кадрів його мама кружляє малюка в просторій і світлій дитячій. На ній - струмуюче рожеве плаття в підлогу.

"П'ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли, якими ми будемо батьками для нього. Івасічек, зДнем народження, наш син, наша гордість", - звернулася телеведуча до хлопчика.

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Горбунов зворушив милими фото з 5-річним синочком: &quot;ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!&quot;

Катя поділилася зворушливими фото з сімейного альбому (фото: instagram.com/kosadcha)

До привітання приєдналися зіркові друзі пари: Настя Каменських, Леся Нікітюк, Джамала, Ольга Цибульська, Світлана Тарабарова та інші.

До слова, нещодавно Катя і Юрій відзначили річницю шлюбу. Пара ніжно привітала один одного з особливим днем.

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов заявляв – він мріє про дочку і сподівається, що дружина народить ще одного малюка. Своє пізнє батьківство шоумен називає усвідомленим.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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