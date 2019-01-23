ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Кукушка хвалит петуха": по Лободе прошлись катком из-за Пугачевой

STYLERПерсона    23.01.2019 - 17:56
"Кукушка хвалит петуха": по Лободе прошлись катком из-за Пугачевой
Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети не оценили слова Светланы Лободы в адрес Аллы Пугачевой

Светлана Лобода, которая попала в матерный скандал, написала о том, как она восхищается Аллой Пугачевой и как для нее было приятно и важно видеть знаменитую Примадонну на своем концерте в Москве. Пост Лобода сопроводила снимком, на котором можно увидеть саму Светлану, ее дочь Еву, а также Пугачеву с мужем Максимом Галкиным.

"Мне очень сложно подобрать слова, чтобы выразить и восторг, и гордость, и огромную благодарность видеть на своем концерте человека, артиста, женщину, равных которой нет и никогда не будет. Алла Борисовна, спасибо вам за отношение, за теплоту и искренность. Спасибо за то, что столько лет своим примером мотивировали и вдохновляли, за то, сколько раз именно вы помогали мне на моем пути, еще совсем начинающей артистке. Обожаем всю вашу семью и просто будьте здоровы! Вы нам очень нужны!" - написала Лобода.

Также артистка рассыпалась в комплиментах и Галкину, который перед этим назвал шоу Лободы "вкусным, сексуальным и драйвовым".

"Макс, ну а ты самый крутой парень в стране. Ведь рядом с тобой самая удивительная женщина этого мира. Люблю", - отметила Светлана.

&quot;Кукушка хвалит петуха&quot;: по Лободе прошлись катком из-за Пугачевой

Лобода с дочерью, Галкиным и Пугачевой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Но слова певицы оценили далеко не все ее подписчики. 

"Пафос и лицимерие", - написал один юзер.

"Лобода ужасная. Кто ее пиарит? Ни таланта, ни внешности. Диссонанс такой с Аллой Борисовной - вот где талантище!" - отметил некий Иван Курапов.

"Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку", - написала еще одна поклонница Лободы.

Некоторые даже называют ее "подхалимкой" и "блюдолизкой".

&quot;Кукушка хвалит петуха&quot;: по Лободе прошлись катком из-за Пугачевой

Скриншот

Но нашлись и те, кто считает, что Алла Пугачева ворует идеи у Лободы и копирует ее манеры.

Ранее Лобода показала фото, на которых она вся в синяках и ссадинах.

"Расцвела!": Пугачева затмила всех на концерте Лободы Алла Пугачева поздравила с днем рождения свою главную "соперницу"
Новости Украины ЛободаАлла Пугачева
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь