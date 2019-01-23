"Кукушка хвалит петуха": по Лободе прошлись катком из-за Пугачевой

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети не оценили слова Светланы Лободы в адрес Аллы Пугачевой

Светлана Лобода, которая попала в матерный скандал, написала о том, как она восхищается Аллой Пугачевой и как для нее было приятно и важно видеть знаменитую Примадонну на своем концерте в Москве. Пост Лобода сопроводила снимком, на котором можно увидеть саму Светлану, ее дочь Еву, а также Пугачеву с мужем Максимом Галкиным.

"Мне очень сложно подобрать слова, чтобы выразить и восторг, и гордость, и огромную благодарность видеть на своем концерте человека, артиста, женщину, равных которой нет и никогда не будет. Алла Борисовна, спасибо вам за отношение, за теплоту и искренность. Спасибо за то, что столько лет своим примером мотивировали и вдохновляли, за то, сколько раз именно вы помогали мне на моем пути, еще совсем начинающей артистке. Обожаем всю вашу семью и просто будьте здоровы! Вы нам очень нужны!" - написала Лобода.

Также артистка рассыпалась в комплиментах и Галкину, который перед этим назвал шоу Лободы "вкусным, сексуальным и драйвовым".

"Макс, ну а ты самый крутой парень в стране. Ведь рядом с тобой самая удивительная женщина этого мира. Люблю", - отметила Светлана.

Лобода с дочерью, Галкиным и Пугачевой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Но слова певицы оценили далеко не все ее подписчики.

"Пафос и лицимерие", - написал один юзер.

"Лобода ужасная. Кто ее пиарит? Ни таланта, ни внешности. Диссонанс такой с Аллой Борисовной - вот где талантище!" - отметил некий Иван Курапов.

"Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку", - написала еще одна поклонница Лободы.

Некоторые даже называют ее "подхалимкой" и "блюдолизкой".

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Но нашлись и те, кто считает, что Алла Пугачева ворует идеи у Лободы и копирует ее манеры.

Ранее Лобода показала фото, на которых она вся в синяках и ссадинах.