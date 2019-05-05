Меган Маркл и принц Гарри срочно переезжают в США: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Калифорнию – названа причина (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри будут большую часть времени проводить в Америке

Меган Маркл и принц Гарри, которые вот-вот должны стать родителями, по данным британских СМИ, подыскивают себе семейный дом в Калифорнии. Буквально сразу после рождения ребенка герцоги Сассекские намерены покинуть виндзорский Фрогмор-коттедж. В издании The Sun выяснили причину срочного переезда.

Как сообщается, герцогиня Сассекская хочет вернуться на родину, а именно – в Лос-Анджелес. Меган Маркл будет жить недалеко от того места, где некогда сама выросла и где сейчас постоянно проживает ее мать — афроамериканка Дория Рэгленд. Об этом американскому изданию заявил королевский источник.

"Она любит этот город, этот стиль жизни и местный климат… В конечном счете она калифорнийская девчонка и здесь ей легче дышится. Голливуд у нее в генах. Именно здесь она всегда хотела обосноваться. Она герцогиня в Великобритании, но может быть королевой в Лос-Анджелесе", — заявил инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Калифорнию – названа причина (фото: instagram.com/beautyhackru)

По словам источника, Меган Маркл чувствует излишнее давление Букингемского дворца на ее персону и хочет получить больше свободы действий. В США она будет чувствовать себя более раскованной. Так, во время вечеринки в честь ее будущего дня рождения в Нью-Йорке, которую в феврале устроил для нее подруги, Меган менее формально одевалась, а также вела себя больше как голливудская знаменитость, а не как представительница королевской семьи.

Единокровный брат Меган Томас Маркл-младший также уверен, что сестра убедит Гарри купить дом в Лос-Анджелесе.

"Кто бы этого не хотел? Если ты вырос на пляже, ты всегда будешь возвращаться сюда… Меган была воспитана в этой среде", — считает Томас.

А бывший агент звезды сериала "Форс-мажоры" Джина Нелторп-Каун ранее говорила о своей уверенности в том, что Маркл вернется в Голливуд и продолжит карьеру актрисы. И что королевская семья не сможет ее остановить, если 37-летняя герцогиня захочет это сделать.

"Она целеустремленная женщина и знает, чего хочет. Она современна, имеет собственную волю и она — лидер… Если она захочет сняться в кино — то снимется", — говорит Джина.

Напомним, ранее герцогиня Сассекская заявила, что Кейт Миддлтон ей завидует.

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