Последний крупный динозавр: Шнуров посвятил стих Сергею Юрскому

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Исполнитель решил прокомментировать сообщение о кончине известного актера

Эпатажный российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее "порвал" сеть песенкой про Новый год, посвятил стих Сергею Юрскому. Соответствующий пост артист опубликовал 8 января в социальной сети Instagram.

В традиционной для себя поэтической манере исполнитель Сергей Шнуров решил прокомментировать сообщение о кончине широко известного советского актера Юрского:

Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр.

Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)

"Любой фильм делал уникальным своим талантом", - написал один пользователь.

"Слава ему и вечная память. Гениальный актер", - добавил второй.

"Время неумолимо. Огромная утрата", - подхватил третий.

Скриншот: (instagram.com/shnurovs)

Как сообщалось ранее, музыкант Сергей Шнуров написал стих о секретном удостоверении "Штази" президента РФ Владимира Путина.

А также рассказывали о том, что лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.

Напомним, что ранее Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк.