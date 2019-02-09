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Последний крупный динозавр: Шнуров посвятил стих Сергею Юрскому

STYLERПерсоны    09.02.2019 - 12:13
Последний крупный динозавр: Шнуров посвятил стих Сергею Юрскому
Фото: (instagram.com/shnurovs)

Исполнитель решил прокомментировать сообщение о кончине известного актера

Эпатажный российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее "порвал" сеть песенкой про Новый год, посвятил стих Сергею Юрскому. Соответствующий пост артист опубликовал 8 января в социальной сети Instagram.

В традиционной для себя поэтической манере исполнитель Сергей Шнуров решил прокомментировать сообщение о кончине широко известного советского актера Юрского:

Закончился период Юрский. 

Пал занавес, стих гул литавр. 

Ушёл со сцены нашей русской 

Последний крупный динозавр.

Последний крупный динозавр: Шнуров посвятил стих Сергею ЮрскомуСкриншот поста: (instagram.com/shnurovs)

"Любой фильм делал уникальным своим талантом", - написал один пользователь.

"Слава ему и вечная память. Гениальный актер", - добавил второй.

"Время неумолимо. Огромная утрата", - подхватил третий.

Последний крупный динозавр: Шнуров посвятил стих Сергею Юрскому

Скриншот: (instagram.com/shnurovs)

Как сообщалось ранее, музыкант Сергей  Шнуров написал стих о секретном удостоверении "Штази" президента РФ Владимира Путина.

А также рассказывали о том, что лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.

Напомним, что ранее Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк. 

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