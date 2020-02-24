Посол Нидерландов посетил музей Евро-2012 в отеле Ярославского

Посол Нидерландов посетил Харьков (пресс-служба)

Пятизвездочный luxury-отель Ярославского принял встречу представителей Европейской бизнес Ассоциации

Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace *5, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, принял встречу представителей Европейской бизнес Ассоциации с представителями украинского и иностранного бизнеса, спикером которой стал посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол. Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.

"В Харькове, бывшей столице Украины, Европейская бизнес Ассоциация организовала встречу с 15 местными предприятиями, в том числе двумя голландскими инвесторами в IT-аутстаффинг и сектор издательства книг", - рассказало о мероприятии посольство Нидерландов.

Как отмечается в сообщении, посол Йоханнес де Мол также встретился с местными журналистами и представителями неправительственных организаций.

Открытая Ярославским в Kharkiv Palace *5 в его юбилейный день рождения 5 декабря 2019 года первая очередь экспозиции музея о проведении в городе матчей Евро-2012 и подготовке Харькова к приему матчей и болельщиков вызвала у нидерландского гостя теплые чувства.

"Харьков и Нидерланды навсегда едины благодаря чемпионату Европы по футболу. В отеле Kharkiv Palace *5 находится музей, в котором Оранжевый легион представлен самым лучшим и оригинальным способом", - отметили на странице посольства Нидерландов, чья национальная футбольная сборная провела три матча в Харькове в 2012 году, а город в дни Евро-2012 посетили около 10 тысяч болельщиков-голландцев.

Как рассказала Ольга Соколенко, директор Kharkiv Palace *5, во время общения с послом она показала ему музей Евро-2012, а посол Йоханнес де Мол выразил признательность за предоставленную возможность гостям города увидеть праздник футбола и ощутить незабываемую атмосферу.

Также посол обратил внимание на размещенный в отеле памятный знак от голландской Национальной Команды научных уголовных криминалистических исследований. Отель Kharkiv Palace *5 получил этот знак в благодарность за личную помощь Александра Ярославского в организации работы Миссии МЧС Нидерландов, которая расследовала крушение пассажирского авиалайнера Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines в 2013 году.

Как известно, тогда Ярославский предложил свой Kharkiv Palace 5* для бесплатного размещения экспертов, а также помог организовать здесь штаб и оказал всю необходимую поддержку работе экспертов в Международном аэропорте "Харьков".

Kharkiv Palace 5* — первый пятизвездочный отель Харькова, наличие которого было обязательным условием проведения в городе матчей Евро-2012, здесь размещался штаб УЕФА.

Общая сумма инвестиций бизнесмена в подготовку Харькова к Евро-2012 превысила $300 млн. Харьковчане получили также новый аэропорт и стадион с сопутствующей спортивной инфраструктурой.

Музей Евро-2012 в отеле Kharkiv Palace *5 был торжественно открыт 5 декабря 2019 г. - в день 10-летия Grand Opening стадиона "Металлист" и 60-летия Александра Ярославского.