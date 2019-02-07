Запроданец: украинцы осудили Ракицкого за сравнение гимна с песнями Лепса

Он гордо называет себя патриотом "донецкого края"

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который подписал контракт с "Зенитом", наконец расставил все точки над "i" в извечном вопросе: почему он никогда не пел гимн Украины перед началом матча. Это он сделал в интервью на росТВ.

Скандальноизвестный спортсмен в очередной раз пытается оправдаться за свое упорное нежелание петь гимн. Если в 2014 году он говорил, что хочет сосредоточиться на игре, а песни его будут отвлекать, то в 2015 - перевел стрелки на тренера Михаила Фоменко, ведь он, мол, тоже не поет.

А в недавнем интервью вообще опустился до сравнения главной песни страны с творчеством Григория Лепса.

"Для меня одно правило: если вышел на поле, нужно отдавать себя полностью. А не так, что я загорланю сейчас Лепса, а потом приду и сдуюсь. Ну зачем оно мне надо?" - сказал футболист в эфире российскому телеканалу.

Ярослав Ракицкий не поет гимн перед матчем (фото: facebook.com)

Также Ракицкий признался, что он патриот "донецкого края" и ему "без него тяжело". В соцсети горе-патриота мгновенно "разнесли", кем только его не называли: и предателем, и запроданцем, и "сепаром".

"Те ребята, которые полегли под российскими "градами", защищая украинский Донбасс, наверное, тоже любили футбол. И, может, даже болели за "Шахтер". Но Ракицкий переступил через их разорванные тела и поехал гонять мячик в Рашу", - возмутилась Аксенова Людмила.

"С чего вдруг к нему такое внимание? Сдался вам тот "патриот". Поехал - перекрестились и забыли, и тему закрыли. Слишком много чести игроку его уровня", - подытожил Alexander Lyashenko.

"Патриот донецкого края" - гавнюк ты, а не патриот. Почему-то патриотом своего государства быть не хочет", - выразил свой гнев Валерий Липченко."

"Ты - банальный предатель Украины", - констатировал Игорь Тернополь.

Скриншот (facebook.com)

"Ты - предатель", - написала Валентина Степанова.

"Ты поехал играть в ту страну, которая у тебя забрала твой край! Почему-то этого не хочет понимать", - прокомментировал Роман Дигдалович.

"Ну, правильно, он патриот без Родины. Вот и шастает по Рашке в поисках ее. Тьфу, гнида", - возмутилась Татьяна Иванова.

Скриншот (facebook.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что легендарный вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех завершил футбольную карьеру.

Также мы упоминали украинского нападающего венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовду, который заявил, что не смог бы поехать играть в Россию.