Легенда йде: чим запам'ятався Петр Чех любителям футболу (відео + фото)

Відео: YouTube/GOALNET

Петр Чех завершує футбольну кар'єру. Легендарний воротар, страж воріт лондонського "Арсеналу" повісить бутси на цвях після закінчення нинішнього сезону.

Як професійний гравець Чех відіграв за різні клуби 20 сезонів - саме 20 років тому знаменитий футболіст підписав свій перший професійний контракт з чеським клубом "Хмел".

Петр Чех (фото: instagram.com/petrcech)

За цей час рекордсмен збірної Чехії за кількістю зіграних матчів захищав ворота "Спарти", "Ренна", "Челсі" і "Арсенала". У складі "синіх" Чех неодноразово ставав чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії, а також переможцем Ліги чемпіонів і Ліги Європи. А разом зі своєю національною командою став володарем бронзи на Євро 2004.

Петр Чех (фото: instagram.com/petrcech)

Цікаво, що у Чеха є вища юридична освіта. Тому ніхто не здивується, якщо 36-річний воротар стане, наприклад, адвокатом. А ще він чудовий музикант - навіть виконав барабанну партію однієї з пісень культової групи Foo Fighters... Але не про це зараз. Ми сьогодні пропонуємо вам згадати найяскравіші матчі, в яких брав участь Чех, а також його найкращі сейви.

Відео: YouTube/Mathews Football

Відео: YouTube/CFCVideos

Відео: YouTube/BesAfc

Нагадаємо, раніше чотириразовий чемпіон Англії Дідьє Дрогба завершив кар'єру футболіста.

Також ми писали про те, що прямо під час матчу футболіст втратив свідомість після удару блискавки.