ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Легенда йде: чим запам'ятався Петр Чех любителям футболу (відео + фото)

STYLERСпорт    15.01.2019 - 17:37

Відео: YouTube/GOALNET

Петр Чех завершує футбольну кар'єру. Легендарний воротар, страж воріт лондонського "Арсеналу" повісить бутси на цвях після закінчення нинішнього сезону.

Як професійний гравець Чех відіграв за різні клуби 20 сезонів - саме 20 років тому знаменитий футболіст підписав свій перший професійний контракт з чеським клубом "Хмел".

Легенда йде: чим запам'ятався Петр Чех любителям футболу (відео + фото)

Петр Чех (фото: instagram.com/petrcech)

За цей час рекордсмен збірної Чехії за кількістю зіграних матчів захищав ворота "Спарти", "Ренна", "Челсі" і "Арсенала". У складі "синіх" Чех неодноразово ставав чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії, а також переможцем Ліги чемпіонів і Ліги Європи. А разом зі своєю національною командою став володарем бронзи на Євро 2004.

 

Петр Чех (фото: instagram.com/petrcech)

Цікаво, що у Чеха є вища юридична освіта. Тому ніхто не здивується, якщо 36-річний воротар стане, наприклад, адвокатом. А ще він чудовий музикант - навіть виконав барабанну партію однієї з пісень культової групи Foo Fighters... Але не про це зараз. Ми сьогодні пропонуємо вам згадати найяскравіші матчі, в яких брав участь Чех, а також його найкращі сейви.

Відео: YouTube/Mathews Football

Відео: YouTube/CFCVideos

Відео: YouTube/BesAfc

Нагадаємо, раніше чотириразовий чемпіон Англії Дідьє Дрогба завершив кар'єру футболіста.

Також ми писали про те, що прямо під час матчу футболіст втратив свідомість після удару блискавки.

Два гравці "Динамо" потрапили в список найперспективніших в Лізі Європи Петр Чех завершить кар'єру воротаря після закінчення сезону
Новини України Футбол
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся