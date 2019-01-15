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Легенда уходит: чем запомнился Петр Чех любителям футбола (видео + фото)

STYLERСпорт    15.01.2019 - 17:37

Видео: YouTube/GOALNET

Петр Чех завершает футбольную карьеру. Легендарный вратарь, страж ворот лондонского "Арсенала" повесит бутсы на гвоздь по окончанию нынешнего сезона.

В качестве профессионального игрока Чех отыграл за разные клубы 20 сезонов - именно 20 лет назад знаменитый футболист подписал свой первый профессиональный контракт с чешским клубом "Хмел".

Легенда уходит: чем запомнился Петр Чех любителям футбола (видео + фото)

Петр Чех (фото: instagram.com/petrcech)

За это время рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей защищал ворота "Спарты", "Ренна", "Челси" и "Арсенала". В составе "синих" Чех неоднократно становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. А вместе со своей национальной командой стал обладателем бронзы на Евро 2004.

 

Петр Чех (фото: instagram.com/petrcech)

Интересно, что у Чеха есть высшее юридическое образование. Поэтому никто не удивится, если 36-летний вратарь станет, например, адвокатом. А еще он отличный музыкант - даже исполнил барабанную партию одной из песен культовой группы Foo Fighters... Но не об этом сейчас. Мы сегодня предлагаем вам вспомнить самые яркие матчи, в которых принимал участие Чех, а также его лучшие сейвы.

Видео: YouTube/Mathews Football

Видео: YouTube/CFCVideos

Видео: YouTube/BesAfc

Напомним, ранее четырехкратный чемпион Англии Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.

Также мы писали о том, что прямо во время матча футболист потерял сознание после удара молнии.

Два игрока "Динамо" попали в список самых перспективных в Лиге Европы Петр Чех завершит карьеру вратаря по окончании сезона
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