Прилепин признался, как россияне убивали украинцев на Донбассе

Писатель рассказал, сколько наемников отправилось с оружием на восток Украины

Писатель-террорист, пособник боевиков на Донбассе Захар Прилепин рассказал, сколько наемников из России приехало на оккупированные территории Донецкой и Луганской области с оружием. Об этом он рассказал в интервью для российского издания"66".

Прилепин признался, что он и сам входит в состав наемников, которые приехали на Донбасс с оружием.

"Я — ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие", - сообщил скандальный писатель.

Он подтвердил, что эти наемники убивали людей и отметил полное беззаконие в России.

"Да, и убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить. Так что не мне говорить "ой как плохо, что законы не работают". Потому что иначе я должен сдаться. Но сказать "хорошо, что не работают" я тоже не могу. Я не понимаю, как в нашей сложнейшей действительности приспособить законы к реальности. Я сам находился в контексте национал-большевистской партии, которая была признана экстремистской. Нас всех должны были убить, сжечь, закопать. И нас сажали, кстати. Но когда я в США рассказываю про деятельность нацболов, мне говорят, что в их стране я уже бы давно сел. И не на пять лет, а на пятьдесят. Я не могу сказать, что Россия — правовая страна, она бесправная", - рассказал Прилепин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Прилепин заявил об оккупации всей Украины.

А также рассказывали о том, что Захар Прилепин заявил, что имел возможность убить президента РФ.