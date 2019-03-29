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Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган: названа причина

STYLERПерсоны    29.03.2019 - 09:51
Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган: названа причина
Фото: коллаж РБК-Украина

Принц Уильям на конец апреля уже имеет планы

Принц Уильям может пропустить момент рождения первенца в семье принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Дело в том, что герцог Кембриджский должен посетить Новую Зеландию и от имени королевы Елизаветы II принять участие в мероприятиях почтения памяти жертв расстрела в мечетях Крайстчерча.

Соответствующий документ опубликовал Кенсингтонский дворец в Twitter.

Визит состоится в конце апреля. Как раз в это время ожидается рождение ребенка у брата принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган: названа причина

Скрин: twitter.com/KensingtonRoyal

Как отмечает Daily Mirror, возможное отсутствие при таком радостном событии никак не связано с "предполагаемой вражды между Уильямом и Гарри, или Кейт и Меган".

Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган: названа причина

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Отмечается, что во время поездки принца Уильяма в Новую Зеландию он должен будет посетить мечети, которые подверглись атаке террористов. Покине родную Британию герцог Кембриджский ориентировочно 23−25 числа.

"У принца Уильяма очень плотный рабочий график. Герцог Кембриджский со всей ответственностью относится к своим королевским обязанностям", - говорится в сообщении.

Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган: названа причина

Королевская семья (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Как сообщалось ранее, герцогиня Сассекская Меган Маркл рассорила принца Гарри с давним другом, с которым он познакомился в Итоне, еще когда был ребенком.

Напомним, что супруги принц Гарри и Меган Маркл до сих пор держат в тайне и имя, и пол будущего наследника, хотя в окружении предполагают, что это будет девочка, которую назовут в честь покойной мамы Гарри - Дианой.

Также мы писали о том, что ребенок Меган Маркл будет носить другую фамилию. 

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