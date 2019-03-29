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Принц Вільям пропустить народження первістка Гаррі та Меган: названа причина

STYLERПерсони    29.03.2019 - 09:51
Принц Вільям пропустить народження первістка Гаррі та Меган: названа причина
Фото: колаж РБК-Україна

Принц Вільям на кінець квітня вже має плани

Принц Вільям може пропустити момент народження первістка в сім'ї принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл. Справа в тому, що герцог Кембриджський має відвідати Нову Зеландію та від імені королеви Єлизавети II прийняти участь у заходах із вшанування пам'яті жертв розстрілу в мечетях Крайстчерча.

Відповідний документ опублікував Кенсінгтонський палац у Twitter.

Візит відбудеться наприкінці квітня. Саме в цей час очікується народження дитини у брата принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Принц Вільям пропустить народження первістка Гаррі та Меган: названа причина

Скрін: twitter.com/KensingtonRoyal

Як зазначає Daily Mirror, можлива відсутність при такій радісній події аж ніяк не пов'язана із "ймовірною ворожнечею між Вільямом та Гарі, або Кейт і Меган".

Принц Вільям пропустить народження первістка Гаррі та Меган: названа причина

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Зазначається, що під час поїздки принца Вільяма до Нової Зеландії він повинен буде відвідати мечеті, які піддалися атаці терористів. Покине рідну Британію герцог Кембриджський орієнтовно 23-25 числа.

"У принца Вільяма дуже щільний робочий графік. Герцог Кембриджський з усією відповідальністю ставиться до своїх королівським обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Принц Вільям пропустить народження первістка Гаррі та Меган: названа причина

Королівська сім'я (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Як повідомлялося раніше, герцогиня Сассекська Меган Маркл розсварила принца Гаррі з давнім другом, з яким він познайомився в Ітоні, ще коли був дитиною.

Нагадаємо, що подружжя принц Гаррі і Меган Маркл досі тримають у таємниці ім'я, стать майбутнього спадкоємця, хоча в оточенні припускають, що це буде дівчинка, яку назвуть на честь покійної мами Гаррі - Діаною.

Також ми писали про те, що дитина Меган Маркл носитиме інше прізвище.

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