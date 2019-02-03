Рожать будет не сама: Меган Маркл нарушит еще одну традицию

У постели герцогини вместе с обычной акушеркой будет 37-летняя мать троих детей

Меган Маркл, которая ранее отказалась от любимых бьюти-процедур ради полной экологичности беременности, будет рожать в апреле в компании доулы. Как пишут британские СМИ, герцогиня Сассексская уже нашла себе помощницу, которая будет оказывать ей практическую, информационную и психологическую поддержку не только при беременности, но и в родах.

В Королевском дворце говорят, что Меган хочет, чтобы роды прошли спокойно и ребенок появился на свет "в позитивной обстановке".

"Она в это верит", - сказала источник.

Более того, по информации The Daily Mail, доула уже несколько раз посещала Меган в ее доме. Издание предполагает, что специалистом, которая будет психологически и эмоционально поддерживать 37-летнюю Маркл в роддоме, является мать троих детей по имени Лоурен Мишкон. Именно она, если слухи подтвердятся, окажется у постели герцогини вместе с обычной акушеркой.

Фото: Лоурен Мишкон (facebook.com/lauren.mishcon)

К слову, Лоурен уже начала давать советы принцу Гарри по-поводу того, как ему нужно себя вести и что нужно говорить своей любимой после появления ребенка на свет. А он, в свою очередь, "делает все возможное, чтобы Меган чувствовала себя комфортно и счастливо".

Сама 37-летняя специалист не подтверждает, что будет присутствовать при родах Маркл, но и не опровергает слухи.

"Я не вправе говорить о том, кем являются мои клиенты", - сказала Лоурен в одном из интервью и добавила с улыбкой, что "весной она занята".

Добавим, что никогда до этого члены Королевской семьи не прибегали к услугам доулы. Таким образом, Меган Маркл, скорее всего, нарушит еще одну традицию дворца.

Как сообщалось ранее, недавно беременная Меган Маркл вляпалась в новый скандал.

Также мы писали о том, что принц Гарри пошел наперекор Меган Маркл - оставил ее одну дома и решил посетить один из пивных баров, куда нередко ходил до знакомства со своей супругой.

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Видео: РБК-Украина