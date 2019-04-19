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Сменила стилиста и пошла на дно: Лободу раскритиковали за нелепый образ

STYLERПерсоны    19.04.2019 - 20:17
Сменила стилиста и пошла на дно: Лободу раскритиковали за нелепый образ
Лобода в инстаграм опозорилась нелепым образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лободу в Инстаграм раскритиковали за нелепый наряд

Лобода в Инстаграм опозорилась нелепым образом. Поклонники украинской певицы считают, что артистка выбрала для концерта несочетаемые между собой вещи для нового сценического образа. Некоторые даже сравнили ее наряд с классическими образами Филиппа Киркорова. Свое мнение фаны выразили под свежими снимками артистки.

Светлана Лобода опубликовала снимки с крайнего концерта, на котором она изображена в блестящем боди с анималистичным принтом. Свой образ она дополнила черной шляпой и оригинальными очками с светлой оправой.

 

Лобода в инстаграм опозорилась нелепым образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты посчитали, что артистка очень красива и "ее не испортит даже такой убогий наряд". Некоторые посоветовали Светлане сменить стилиста:

  • Профиль Лободы – а на фото Киркоров))))
  • Ее не испортит даже такой убогий наряд.
  • Фу, боже, зачем вы это надели????
  • Ув. Светлана. Прошу вас вернуть обратно вашего предыдущего стилиста. На вас невозможно смотреть. Раньше чувствовался стиль, теперь – хаос шмоток.
  • Вау! Я так одевалась на дискотеку в 2007-м)

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.

Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.

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