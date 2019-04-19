Сменила стилиста и пошла на дно: Лободу раскритиковали за нелепый образ

Лобода в инстаграм опозорилась нелепым образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лободу в Инстаграм раскритиковали за нелепый наряд

Лобода в Инстаграм опозорилась нелепым образом. Поклонники украинской певицы считают, что артистка выбрала для концерта несочетаемые между собой вещи для нового сценического образа. Некоторые даже сравнили ее наряд с классическими образами Филиппа Киркорова. Свое мнение фаны выразили под свежими снимками артистки.

Светлана Лобода опубликовала снимки с крайнего концерта, на котором она изображена в блестящем боди с анималистичным принтом. Свой образ она дополнила черной шляпой и оригинальными очками с светлой оправой.

Лобода в инстаграм опозорилась нелепым образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты посчитали, что артистка очень красива и "ее не испортит даже такой убогий наряд". Некоторые посоветовали Светлане сменить стилиста:

Профиль Лободы – а на фото Киркоров))))

Ее не испортит даже такой убогий наряд.

Фу, боже, зачем вы это надели????

Ув. Светлана. Прошу вас вернуть обратно вашего предыдущего стилиста. На вас невозможно смотреть. Раньше чувствовался стиль, теперь – хаос шмоток.

Вау! Я так одевалась на дискотеку в 2007-м)

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.

Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.