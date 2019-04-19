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Змінила стиліста і пішла на дно: Лободу розкритикували за безглуздий образ

STYLERПерсони    19.04.2019 - 20:17
Змінила стиліста і пішла на дно: Лободу розкритикували за безглуздий образ
Лобода в Instagram зганьбилася безглуздим образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лободу в Instagram розкритикували за безглуздий наряд

Лобода в Instagram зганьбилася безглуздим образом. Шанувальники української співачки вважають, що артистка обрала для концерту непоєднувані між собою речі для нового сценічного образу. Деякі навіть порівняли її вбрання з класичними образами Філіпа Кіркорова. Свою думку фани висловили під свіжими знімками артистки.

Світлана Лобода опублікувала знімки з крайнього концерту, на якому вона зображена в блискучому боді з анімалістичним принтом. Вона доповнила свій образ чорним капелюхом і оригінальними окулярами з світлою оправою.

 

Лобода в instagram зганьбилася безглуздим чином (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фанати порахували, що артистка дуже красива і "її не зіпсує навіть таке убоге вбрання". Деякі порадили Світлані змінити стиліста:

  • Профіль Лободи – а на фото Кіркоров))))
  • Її не зіпсує навіть таке убоге вбрання.
  • Фу, боже, навіщо ви це наділи????
  • Шановна Світлана. Прошу вас повернути назад вашого попереднього стиліста. На вас неможливо дивитися. Раніше відчувався стиль, тепер – хаос шмоток.
  • Вау! Я так одягалася на дискотеку в 2007-му)

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно прокоментували користувачі соціальних мереж.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.

Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.

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