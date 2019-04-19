Змінила стиліста і пішла на дно: Лободу розкритикували за безглуздий образ

Лободу в Instagram розкритикували за безглуздий наряд
Лобода в Instagram зганьбилася безглуздим образом. Шанувальники української співачки вважають, що артистка обрала для концерту непоєднувані між собою речі для нового сценічного образу. Деякі навіть порівняли її вбрання з класичними образами Філіпа Кіркорова. Свою думку фани висловили під свіжими знімками артистки.
Світлана Лобода опублікувала знімки з крайнього концерту, на якому вона зображена в блискучому боді з анімалістичним принтом. Вона доповнила свій образ чорним капелюхом і оригінальними окулярами з світлою оправою.
Лобода в instagram зганьбилася безглуздим чином (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Фанати порахували, що артистка дуже красива і "її не зіпсує навіть таке убоге вбрання". Деякі порадили Світлані змінити стиліста:
Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно прокоментували користувачі соціальних мереж.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.
Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.