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Не сравнивай меня с Меган! Миддлтон устроила громкий скандал

STYLERПерсоны    14.06.2020 - 08:07
Не сравнивай меня с Меган! Миддлтон устроила громкий скандал
Кейт Миддлтон сравнили с Меган Маркл

Кейт Миддлтон разгневана поведением журналистов

Кейт Миддлтон и ее конфронтация с популярным издательством Tatler по причине публикации обидной статьи, в которой герцогиню сравнили с Меган Маркл, вышла на новый уровень.

Борьба продолжается, но, по словам журналистов, судебный иск против Tatler многие рассматривают как скандал на фоне соперничества с Меган Маркл, которая, прихватив принца Гарри, покинула Великобританию.

"Кейт была чрезвычайно расстроена статьей в Tatler, потому что она стремится раз и навсегда прекратить проводить любые параллели между собой и Меган", - объяснил экс-королевский эксперт Дункан Ларкомб.

По словам Дункана, пресса, как всегда, пытается провернуть старый прием, суть которого заключается в том, чтобы "использовать Кейт Миддлотон как палку, которой можно побить Меган Маркл".

Касательно самого принца Уильяма и его реакции на происходящее, можно сказать, что он довольно болезненно реагирует на сравнения жены его брата с его собственной.

Поклонникам также зачастую кажется, что у Миддлтон и Маркл бывают похожие образы. При этом стиль Сассекской до того как она отказалась от полномочий был более популярен, что можно было отследить по запросам.

"Они все как-будто хотят провести черту в песке, потому что зашли слишком далеко", - подытожил Ларкомб в общении с журналистами.

Напомним, что Кейт Миддлтон шокировала принца Гарри своим поведением.

Также мы писали, почему принц Гарри и Меган Маркл покинул Великобританию.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Кейт Миддлтон
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