Титула не будет? Ребенок Меган Маркл не будет принцем или принцессой

Ребенок Меган Маркл не будет иметь королевского титула

Меган Маркл должна стать матерью уже в конце апреля, и ее будущий ребенок не будет иметь титула принцессы или принца, как дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Дети принца Гарри и Меган Маркл не имеют права на титулы принца или принцессы, так как еще в 1917 году король Георг V наложил ограничения на присвоение королевского титула. Титулы принца и принцесс положены только детям короля, детям сына короля и старшему сыну - принцу Уэльскому

То есть, из троих детей принца Уильяма, только Джордж имел право получить титул принца. А вот Шарлотта и Луи получили титулы только благодаря своей прабабушке Елизавете II, которая даровала им титулы принцессы и принца.

Король Георг V решил, что те королевские отпрыски, у которых низкая вероятность восхождения на трон, не должны получить титул Его или Ее Королевское высочество.

Таким образом, дети младшего сына принца Уэльского, не могут быть принцами и принцессами. Если у Меган Маркл и принца Гарри родится сын, то он получит второстепенный шотландский титул своего отца – граф Дамбартон.

Если же родится девочка, то она станет леди Маунбаттен-Виндзор. Если у Меган Маркл и принца Гарри родится еще один ребенок, то в он станет лордом Маунбаттен-Виндзора.

Не исключено, что королева Елизавета II захочет подарить еще одному правнуку титул принца или принцессы, но с учетом скандалов, которые разгораются периодически вокруг Меган Маркл в королевском дворце, это маловероятно.

Напомним, ранее мы писали о том, что беременная Меган Маркл проболталась о поле будущего ребенка.

А также рассказывали о том, что против Меган Маркл хотят устроить заговор.