Це мій Герб: в Луганской области "Батькивщина" организовала патриотический флешмоб

Флешмоб "Це мій Герб" (фото: ba.org.ua)

Флешмоб продлится до 19 февраля

В субботу, 16 февраля, Луганская областная парторганизация "Батькивщины" дала старт всеукраинской акции "Це мій Герб", которая должна популяризировать государственный символ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Патриотический флешмоб приуроченный ко Дню государственного герба Украины и продлится до 19 февраля.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо сфотографироваться с оригинальным изображением трезубца и выложить на своей персональной странице в Facebook с хештегом #ЦеМійГерб.

"Призываю всех наших друзей, однопартийцев, единомышленников здесь и за границей, и даже оппонентов присоединиться к акции. Совместными усилиями наш флешмоб может стать Международным, что позволит в очередной раз напомнить об Украине на мировой арене", - отметила председатель Луганского областного партийного отделения, член Политсовета партии "Батькивщина" Ирина Веригина.

Флешмоб "Це мій Герб" (фото: ba.org.ru)

В первый день акция уже получила огласку: к флешмобу присоединились представители украинской диаспоры в Канаде и Испании. Подробная информация о флешмоб "Це мій Герб" - на официальной странице в Facebook.

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