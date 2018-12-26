Она его целует: Лобода "засветилась" с новым мужчиной (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Одиозная певица, которая недавно стала мамой, появилась на публике с новым мужчиной

Украинская певица Светлана Лобода, которая большую часть времени проводит в России и недавно шокировала фанатов страстным поцелуем, засветилась с новым мужчиной. И это не Тилль Линдеманн, которого называют потенциальным отцом второго ребенка скандальной артистки.

На фото Лобода нежно целует бородатого лысого мужчину в висок. Как оказалось, это Николай Степанов - бывший сотрудник Фонда "Сколково", а ныне российский пиарщик, работающий с звездами различной величины.

"Говорят, мужчину "делает" женщина, которая рядом. Мне повезло, да Светлана?" - написал он в своем Instagram-аккаунте.

"Мой друг, смотреть можно с разных сторон", - ответила ему Лобода.

Лобода с Николаем Степановым (фото: instagram.com/nstepanov_official)

Пользователи сети отреагировали на страстный снимок.

"Какие замечательные", - написал один юзер.

"Думаю, Свете с тобой тоже очень повезло, зная, как много ты стараешься и делаешь!" - обратилась к Николаю его подписчица.

Скриншот

Отметим, что не так давно Степанов признался, что "бесконечно восхищается и гордится" Лободой.

"Именно ее я увидел в тебе 10 лет назад на Евровидении и именно она влюбила меня в тебя навсегда!" - сказал он.

Лобода с Николаем Степановым (фото: instagram.com/nstepanov_official)

Ранее Лобода, которая заинтриговала загадочным посланием, сделала откровенное признание, сообщив, что периодически звонит бывшим.

До этого мы писали о том, что 24 октября Светлану экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в спине. Врачам пришлось провести экстренную операцию на почках.

Видео: РБК-Украина