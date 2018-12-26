Вона його цілує: Лобода "засвітилася" з новим мужчиною (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Одіозна співачка, яка нещодавно стала мамою, з'явилася на публіці з новим чоловіком

Українська співачка Світлана Лобода, яка більшу частину часу проводить в Росії і нещодавно шокувала фанатів пристрасним поцілунком, засвітилася з новим чоловіком. І це не Тілль Ліндеманн, якого називають потенційним батьком другої дитини скандальної артистки.

На фото Лобода ніжно цілує бородатого лисого чоловіка в скроню. Як виявилося, це Микола Степанов - колишній співробітник Фонду "Сколково", а нині російський піарник, який працює з зірками різної величини.

"Кажуть, чоловіка "робить" жінка, яка поруч. Мені пощастило, так Світлана?" - написав він у своєму Instagram-акаунті.

"Мій друг, можна дивитися з різних сторін", - відповіла йому Лобода.

Лобода з Миколою Степановим (фото: instagram.com/nstepanov_official)

Користувачі мережі відреагували на пристрасний знімок.

"Які чудові", - написав один юзер.

"Думаю, Світлі з тобою теж дуже пощастило, знаючи, як багато ти стараєшся і робиш!" - звернулася до Миколи його підписниця.

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Відзначимо, що не так давно Степанов зізнався, що "нескінченно захоплюється і пишається" Лободою.

"Саме її я побачив у тобі 10 років тому на Євробаченні і саме вона закохала мене у тебе назавжди!" - сказав він.

Лобода з Миколою Степановим (фото: instagram.com/nstepanov_official)

Раніше Лобода, яка заінтригувала загадковим посланням, зробила відверте зізнання, повідомивши, що періодично дзвонить колишнім.

До цього ми писали про те, що 24 жовтня Світлану екстрено госпіталізували в Москві через різкий біль в спині. Лікарям довелося провести екстрену операцію на нирках.

Відео: РБК-Україна