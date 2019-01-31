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В центре Киеве умер экс-помощник Кучмы (фото)

STYLERПерсона    31.01.2019 - 17:27
В центре Киеве умер экс-помощник Кучмы (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Политику был 71 год

В Киеве на бульваре Леси Украинки недалеко от здания Центральной избирательной комиссии скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж. Политику был 71 год. Как передают "Вартові.Еспресо", у политика случился сердечный приступ.

Согласно предварительной информации, он умер, выходя из своего дома. Проживал Корж неподалеку от ЦИК возле станции Метро "Печерская".

По словам очевидцев, внезапно мужчине стало плохо, и они позвонили в "скорую". 

Прибывшие на место врачи только констатировали смерть. 

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

В центре Киеве умер экс-помощник Кучмы (фото)

Фото: uazmi.net

Отмечается, что полиция в связи с установлением естественной причины смерти уголовное производство не открывала.

Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.

С 1992 года - советник по вопросам контроля, в январе - ноябре 1993 года - помощник премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

В апреле 1996 - январе 1997 года - заведующий отделом кадров Администрации Президента Украины. В декабре 1996 - ноябре 1997 года - заведующий 1-го отдела Администрации Президента Украины.

В октябре 1997 - марте 2005 года - помощник президента Украины Леонида Кучмы.

Анатолий Корж был награжден медалю "За трудовое отличие", был лауреатом премии советских профсоюзов.

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