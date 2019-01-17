"Ты пожалеешь о своих словах": соцсети ополчились на Полунина из-за Путина

Артист балета опубликовал новый абсурдный пост
Известный танцор балета Сергей Полунин, которого отстранили от работы в французском театре, снова стал объектом для споров для пользователей социальных сетей. На своей странице в Instagram артист опубликовал пост, в котором сделал очередное заявление о любви к президенту России Владимиру Путину.
В своей записи Полунин назвал Путина "защитником Ближнего Востока" и высказал мнение, что только президент РФ может остановить все войны на планете.
"Моя любовь и уважение Владимиру. Он чистый поток доброты. Он остановит все войны на этой планете. Он уже защищает Ближний Восток и защитит всех нас", - написал артист балета.
Также он отметил, что многие СМИ занимаются пропагандой против президента России и, по его мнению, такие издания – это оружие зла.
"Хочу сказать, что в прессе особенно в англоязычной, пишут неправду. Они – это оружие зла. Но добро сильнее и будет более агрессивное, пока они не будут снесены. За добром – правда", – резюмировал Полунин.
Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin)
В комментариях под этим постом разгорелась настоящая битва. На Полунина ополчились не только поклонники из Украины, но также и пользователи из России, которые напомнили артисту, как на данный момент бедно живут россияне.
Пользователи считают, что Сергею Полунину пора обратиться к доктору и некоторые усомнились в том, что он сам пишет такие тексты, к тому же с жуткими грамматическими ошибками.
"Уже надо к доктору срочно", "Сережа, если это ты! Ты не Полунин, ты полундра!", Будет время и очень скоро, что ты пожалеешь о своих словах в этих постах. Очень пожалеешь", - написали в комментариях.
Скриншоты комментариев (instagram.com/sergeipolunin)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинская балерина высказалась по поводу Полунина.
А также писали о том, что в сети высмеивают Полунина за предложение сделать Путина "лидером мира".