"Ты пожалеешь о своих словах": соцсети ополчились на Полунина из-за Путина

Коллаж РБК-Украина

Артист балета опубликовал новый абсурдный пост

Известный танцор балета Сергей Полунин, которого отстранили от работы в французском театре, снова стал объектом для споров для пользователей социальных сетей. На своей странице в Instagram артист опубликовал пост, в котором сделал очередное заявление о любви к президенту России Владимиру Путину.

В своей записи Полунин назвал Путина "защитником Ближнего Востока" и высказал мнение, что только президент РФ может остановить все войны на планете.

"Моя любовь и уважение Владимиру. Он чистый поток доброты. Он остановит все войны на этой планете. Он уже защищает Ближний Восток и защитит всех нас", - написал артист балета.

Также он отметил, что многие СМИ занимаются пропагандой против президента России и, по его мнению, такие издания – это оружие зла.

"Хочу сказать, что в прессе особенно в англоязычной, пишут неправду. Они – это оружие зла. Но добро сильнее и будет более агрессивное, пока они не будут снесены. За добром – правда", – резюмировал Полунин.

Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

В комментариях под этим постом разгорелась настоящая битва. На Полунина ополчились не только поклонники из Украины, но также и пользователи из России, которые напомнили артисту, как на данный момент бедно живут россияне.

Пользователи считают, что Сергею Полунину пора обратиться к доктору и некоторые усомнились в том, что он сам пишет такие тексты, к тому же с жуткими грамматическими ошибками.

"Уже надо к доктору срочно", "Сережа, если это ты! Ты не Полунин, ты полундра!", Будет время и очень скоро, что ты пожалеешь о своих словах в этих постах. Очень пожалеешь", - написали в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/sergeipolunin)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинская балерина высказалась по поводу Полунина.

А также писали о том, что в сети высмеивают Полунина за предложение сделать Путина "лидером мира".