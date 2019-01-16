"Это большая глупость": украинская балерина высказалась по поводу Полунина

Коллаж РБК-Украина

Она считает, что артист балета не имеет права на такие высказывания

Украинская прима-балерина Кристина Шишпор прокомментировала скандал, который разгорелся по поводу высказываний и постов в социальных сетях ее коллеги Сергея Полунина. Об этом сообщает ТСН.

Кристина Шишпор рассказала, что уважает Сергея Полунина как профессионала, но считает, что он не имеет права себя так вести, так как он звезда мирового масштаба. Она объяснила, что Парижская опера отказалась от выступления Полунина в спектакле "Лебединое озеро", который должен был состояться в феврале 2019 года именно потому, что артист балета поддерживает садизм.

"Сергея я уважаю как человека-профессионала и человека, который в искусстве сделал очень много всего – и полезного, и хорошего. Он звезда мирового масштаба. Но я себе бы такого не позволила. Считаю, он не имеет права. Как человек известный, на которого равняются и дети, и взрослые, который для многих является очень большой личностью, он не может быть таким жестоким по отношению к людям", – заявила балерина.

Она отметила, что нельзя так пренебрежительно относиться к людям и считает очень большой глупостью высказывания и публикации Полунина.

"Артист балета – тяжелая работа, и не каждый выживает, только сильнейший. Но нельзя всех сравнивать, не все люди сильные и не все имеют силу воли. Но это не значит, что можно так пренебрежительно относиться к людям и высказывать настолько категорично свое мнение. Я считаю, это очень большая глупость, и я не разделяю его взгляды в этом", – сказала Шишпор.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети высмеивают Полунина за предложение сделать Путина "лидером мира".

А также рассказывали о том, что очередное откровение скандального танцора Полунина поразило украинцев.