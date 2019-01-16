"Це велика дурість": українська балерина висловилася з приводу Полуніна

Колаж РБК-Україна

Вона вважає, що артист балету не має права на такі висловлювання

Українська прима-балерина Христина Шишпор прокоментувала скандал, який розгорівся з приводу висловлювань та постів у соціальних мережах її колеги Сергія Полуніна. Про це повідомляє ТСН.

Христина Шишпор розповіла, що поважає Сергія Полуніна як професіонала, але вважає, що він не має права себе так вести, так як він зірка світового масштабу. Вона пояснила, що Паризька опера відмовилася від виступу Полуніна у виставі "Лебедине озеро", який повинен був відбутися в лютому 2019 року саме тому, що артист балету підтримує садизм.

"Сергія я поважаю як людину-професіонала і людину, яка у мистецтві зробила дуже багато всього – і корисного, і хорошого. Він зірка світового масштабу. Але я б собі такого не дозволила. Вважаю, він не має права. Як людина відома, на яку рівняються і діти, і дорослі, яка для багатьох є дуже великою особистістю, він не може бути таким жорстоким по відношенню до людей", – заявила балерина.

Вона зазначила, що не можна так зневажливо ставитися до людей і вважає дуже великою дурістю висловлювання і публікації Полуніна.

"Артист балету – важка робота, і не кожен виживає, тільки найсильніший. Але не можна всіх порівнювати, не всі люди сильні і не всі мають силу волі. Але це не означає, що можна так зневажливо ставитися до людей та висловлювати настільки категорично свою думку. Я вважаю, це дуже велика дурість, і я не поділяю його погляди у цьому", – сказала Шишпор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна "лідером світу".

А також розповідали про те, що чергове одкровення скандального танцюриста Полуніна вразило українців.