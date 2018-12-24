Очередное откровение скандального танцора Полунина поразило украинцев

Коллаж РБК-Украина

Скандальный танцор высказался в поддержку действий бойцов "Беркута"

Известный танцор и звезда мирового балета Сергей Полунин, который недавно призвал объединить Украину и Россию, разразился очередным скандальным текстом в поддержку бойцов "Беркут", которые стреляли на Майдане во время революции. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Полунин написал, что события происходящего во время Евромайдана были поданы недостоверно и отметил, что восхищается действиями бойцов "Беркута", которые позднее получили обвинения за убийство украинцев.

"Во время Майдана снайперы стреляли в обе стороны протестующим в спину и полицию "Беркута", чтобы разозлить ситуацию и совершить революцию. После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но "Беркут" был подло обвинен во всем! Их ненавидели, избивали и убивали. Я хочу сказать, что информация была передана людям лживая и все это не правда, и ребята из "Беркута" вы не забыты, я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу, вы всегда занимаете особое место в моем сердце!" – написал артист балета.

В конце своего поста Полунин обвинил Би-би-си в том, что они убивают людей и разрушают страны.

"Мы все помним и знаем правду, я плачу за ваших друзей, которые были убиты, и я молюсь за вас ребята. Также я не выношу злую организацию, которая организовывала снайперов и революцию. Я знаю, кто вы, Брексит вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваете моих людей, вы разрушили мою страну. Я достану вас за это. Добро будет более агрессивным, чем зло. Би-би-си, ты можешь скрывать злые дела, но мы знаем правду", - высказался танцор.

Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

Украинцы возмутились позицией Сергея Полунина и предположили, что он не понимает то, о чем пишет.

"Гораздо приятнее смотреть на ваше шикарное тело. Артист балета - майдан?", "Жесть. Давно такого маразма не читал", "Не могу решить, это примитивный пиар или кто-то явно умом тронулся", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/sergeipolunin)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полунин нашел "замену" Путину.

А также рассказывали о том, что известный артист балета рассказал о своем тату с портретом Путина.