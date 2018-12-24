Чергове одкровення скандального танцюриста Полуніна вразило українців

Колаж РБК-Україна

Скандальний танцюрист висловився в підтримку дій бійців "Беркута"

Відомий танцюрист і зірка світового балету Сергій Полунін, який нещодавно закликав об'єднати Україну і Росію, вибухнув черговим скандальним текстом на підтримку бійців "Беркут", які стріляли на Майдані під час революції. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Полунін написав, що події, що відбувалися під час Евромайдана були подані недостовірно і зазначив, що захоплюється діями бійців "Беркута", які пізніше отримали звинувачення за вбивство українців.

"Під час Майдану снайпери стріляли в обидві сторони протестуючих в спину і поліцію "Беркуту", щоб розсердити ситуацію і зробити революцію. Після того, як все закінчилося, статуя була побудована для загиблих демонстрантів, але "Беркут" був підло звинувачений у всьому! Їх ненавиділи, били і вбивали. Я хочу сказати, що інформація була передана людям брехлива і все це не правда, і хлопці з "Беркута" ви не забуті, я щиро захоплююся тим, що ви стояли проти зла і виконували свою роботу, ви завжди займаєте особливе місце в моєму серці!" – написав артист балету.

В кінці свого поста Полунін звинуватив Бі-бі-сі в тому, що вони вбивають людей і руйнують країни.

"Ми всі пам'ятаємо і знаємо правду, я плачу за ваших друзів, які були вбиті, і я молюся за вас хлопці. Також я не виношу злу організацію, яка організовувала снайперів і революцію. Я знаю, хто ви, Брексит вас не приховає. Ви вбиваєте хороших людей, ви вбиваєте моїх людей, ви зруйнували мою країну. Я дістану вас за це. Ласкаво буде більш агресивним, ніж зло. Бі-бі-сі, ти можеш приховати злі справи, але ми знаємо правду", - висловився танцюрист.

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

Українці обурені позицією Сергія Полуніна і припустили, що він не розуміє те, про що пише.

"Набагато приємніше дивитися на ваше шикарне тіло. Артист балету - майдан?", "Жесть. Давно такого маразму не читав", "Не можу вирішити, це примітивний піар чи хтось явно розумом скресла", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Полунін знайшов заміну" Путіну.

А також розповідали про те, що відомий артист балету розповів про своє тату з портретом Путіна.