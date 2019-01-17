"Ти пошкодуєш про свої слова": соцмережі ополчилися на Полуніна через Путіна

Колаж РБК-Україна

Артист балету опублікував новий абсурдний пост

Відомий танцюрист балету Сергій Полунін, якого відсторонили від роботи у французькому театрі, знову став об'єктом для суперечок для користувачів соціальних мереж. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував пост, в якому зробив чергову заяву про любов до президента Росії Володимира Путіна.

У своєму записі Полунін назвав Путіна "захисником Близького Сходу" і висловив думку, що тільки президент РФ може зупинити всі війни на планеті.

"Моя любов і повага Володимиру. Він чистий потік доброти. Він зупинить всі війни на цій планеті. Він вже захищає Близький Схід і захистить всіх нас", - написав артист балету.

Також він зазначив, що багато ЗМІ займаються пропагандою проти президента Росії і, на його думку, такі видання – це зброя зла.

"Хочу сказати, що в пресі особливо в англомовній, пишуть неправду. Вони – це зброя зла. Але добро сильніше і буде більш агресивне, поки вони не будуть знесені. За добром – правда", – резюмував Полунін.

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

В коментарях під цим постом розгорілася справжня битва. На Полуніна ополчилися не тільки шанувальники з України, але також і користувачі з Росії, які нагадали артистові, як на даний момент бідно живуть росіяни.

Користувачі вважають, що Сергію Полунину пора звернутися до лікаря і деякі засумнівалися в тому, що він сам пише такі тексти, до того ж з жахливими граматичними помилками.

"Вже треба до лікаря терміново", "Серьожа, якщо це ти! Ти не Полунін, ти полундра!", Буде час і дуже скоро, що ти пошкодуєш про свої слова в цих постах. Дуже пошкодуєш", - написали в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/sergeipolunin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українська балерина висловилася з приводу Полуніна.

А також писали про те, що в мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна "лідером світу".