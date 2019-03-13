Всплыли неожиданные факты о Меган Маркл: фанаты удивлены

Меган Маркл 10 лет назад считала себя "девочкой-хиппи"

Беременная Меган Маркл несколько лет вела в Twitter аккаунт под псевдонимом The Working Actress (Работающая актриса), где публиковала шуточные посты и различные забавные размышления. Это, к слову, было еще до ее знакомства с принцем Гарри - с января 2010-го по июль 2012-го.

Старые записи герцогини Сассекской "рассекретили" американские СМИ. Многие посты Меган Маркл показались поклонникам очень любопытными, а многих даже удивило, что герцогиня долгое время увлекалась китайской иглотерапией и аюрведой (кстати, герцогиня, которая находится на последних сроках беременности, продолжает посещать курсы по иглоукалыванию!).

"Когда мой врач вводит одну иглу в мой лоб, он в шутку называет меня единорогом. Удивительно, но это поднимает мне настроение", - пишет в одном посте Маркл.

В другой записи Меган рассказывает, как она встретилась с индийским доктором.

"Разговор с ним перевернул мой мир. Сейчас я чувствую себя девочкой-хиппи, которая обожает нетрадиционную медицину", - поделилась эмоциями Меган.

Кроме всего прочего молодая актриса рассказывала подписчикам о том, как проходят ее прослушивания и на какие роли она пробуется.

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Ранее мы писали о том, что Меган Маркл довели до слез во время торжественной службы в Вестминстерском аббатстве.