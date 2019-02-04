Вся в силиконе: фанаты Ани Лорак не оценили ее утреннее фото

По мнению подписчиков певицы, ее грудь увеличивается с каждым годом

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, снова показала полуобнаженную грудь. Звезда опубликовала фото в Instagram, на котором пьет утренний кофе на кухне. Белая кофточка Каролины, едва удерживающая ее формы, вызвала бурю критики со стороны фолловеров певицы, которые посчитали такую демонстрацию неуместной.

Таким странным образом певица решила похвастаться тем, что планирует поехать в студию на запись нового альбома, как только допьет утренний кофе.

"Утренний кофе, и на студию. Приступаю к записи нового альбома", - подписала звезда откровенное фото.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak/)

Армия фанов разделилась на тех, кому такой look пришелся по душе, и тех, кто осудил девушку, и за силикон, и за фотошоп:

"Она что, сис*ки вставила?" "Хорошо, но слишком открыто декольте"; "Как кукла, и вся в силиконе. Натуральной была красивее"; "Грудь все больше и больше"; "С застегнутой кофточкой смотрелось бы не хуже;" "Фотошоп - ее косметичка"; "Силикон это, а не грудь. Раньше ее не было, а потом бах, и выросла вдруг"; "Правая грудь выглядит странно, да и левая тоже. Фотошоп рулит", - написали комментаторы под публикацией.

(Скриншот комментариев: nstagram.com/anilorak/)

Один из фолловеров даже нашел сходство в лице Каролины с "ботоксным королем" Валерием Леонтьевым: "Валерий Леонтьев? Не?" - написал он.

Нашлись и критики творчества исполнительницы, которые назвали ее песни "колхозными":

"Разве у тебя есть нормальные альбомы? Полный отстой!" "Репертуар у тебя Лорак - колхозный и мрачный!" "Опять будет отстойным новый альбом!" - жестко прошлись по музыкальным достижениям певицы.

Впрочем, многие таки оценили красоту певицы, ее кофточку и "шикарную грудь": "Красивая грудь"; "Всегда восхищаюсь вами. Красива и трудолюбива"; "Турок деб*л, такую женщину прое*ал!" "Самая красивая"; "Каролина! Вы прекрасны!" "Вы великолепны! Всего наилучшего и женского счастья!" "Какая красивая, и так молодо выглядит"; "Кофточка супер", - поддержали Ани Лорак поклонники.

(Скриншот комментариев: nstagram.com/anilorak/)

К слову, Ани Лорак приписывают роман с известным российским исполнителем и сыном олигарха по совместительству. Ее также подозревали в романе с Сергеем Лазаревым, но девушка сказала, что они всего лишь друзья.

Напомним, развод певицы уже успели прокомментировать юрист, который рассказал о возможных вариантах развития событий при решении о праве опеки над дочерью, и ее бывший продюсер, попросивший поклонников перестать жалеть Каролину. Также по этому поводу высказался брат исполнительницы, сказавший о неизбежности развода из-за отношений на расстоянии.

Ранее мы писали о том, что певицу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки.

Видео: РБК-Украина