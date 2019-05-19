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На выступлении Мадонны произошел странный инцидент: все подробности

STYLERПерсоны    19.05.2019 - 13:51
На выступлении Мадонны произошел странный инцидент: все подробности
Евровидение 2019 – на выступлении Мадонны произошел странный инцидент (кадр из видео)

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Евровидение 2019 завершилось 18 мая победой Дункана Лоуренс с песней Arcade. На песенном конкурсе выступила легендарная американская певица Мадонна. Появление флага Палестины во время выступления поп-королевы Мадонны на сцене Евровидения не было запланировано. Об этом сообщает BBC.

Так, Мадонна выступала в черной накидке и повязкой на глазу, оставив призывы активистов не выступать в Тель-Авиве без ответа. В какой-то момент на сцене появились люди с флагами Палестины и Израиля.

По словам организаторов конкурса, перформанс во время выступления Мадонны не был запланирован.

"В прямом эфире два танцора Мадонны кратковременно продемонстрировали израильские и палестинские флаги на спинах своих нарядов. Этот элемент не был частью репетиций, которые были очищены от подобных действий. Евровидение — не политическое мероприятие, и Мадонна знала об этом", — говорится в заявлении организаторов.

Евровидение 2019 – на выступлении Мадонны произошел странный инцидент (видео: youtube.com)

В то же время пользователи сети оценили наряд Мадонны на выступлении. По мнению актера Пилу Асбека, играющего роль Эурона Грейджоя, певица выглядит так, словно "идет на Игру престолов".

Напомним, что ранее Беларусь отстранили от голосования. Выяснилась причина.

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