Звезду "Орла и Решки" не пустили в Украину: все подробности

Видеоблогерша посещала аннексированный Крым в 2017 году

Известную российскую ведущую Анастасию Ивлееву не пропустили на территорию Украины. Причиной стало то, что звезда "Орла и Решки" в 2017 году посещала аннексированный Крым. При чем летала она на полуостров с территории РФ.

Как рассказали украинские пограничники, 27-летняя Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля и выяснилось, что видеоблогерша находилась в Крыму два года назад.

Настя Ивлеева (фото: instagram.com/_agentgirl_)

Сама Настя рассказала, что на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории Российской Федерации авиационным транспортом.

Из-за нарушения законов Украины гражданке государства-агрессора было отказано в пересечении границы и запрещен въезд в нашу страну на три года.

Также Ивлеева пополнила ряды интернет-представительства Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан, более известного под названием "Миротворец".

Скриншоты (myrotvorets.center)

Тем временем в сети шутят, что Ивлеевой "даже 15 сантиметров не помогли", намекая на известное ее интервью Юрию Дудю.

Кстати, зачем телезвезда хотела попасть в столицу Украины - неизвестно. Возможно, она направлялась в Киев для съемок своего шоу AGENTSHOW 2.0. Но не исключено, что она прилетела в Украину по приглашению кого-то из звезд или олигархов.

Ранее мы писали о том, что Ивлеева отреагировала на упреки в незнании английского.