Головоломка з сірниками: знайдіть помилку на фото та виправте рівність за один хід

Що потрібно зробити

На картинці із сірників ви бачите рівняння "6 − 9 = 3". Помилка в обчисленні очевидна, адже якщо від шести відняти дев’ять, отримаємо мінус три.

Однак просто дописати мінус перед відповіддю не можна. За умовою потрібно використати сірники, які вже є на зображенні.

Ваше завдання -перекласти один сірник на інше місце, щоб отримати правильну рівність.

Головоломка із сірниками (фото: Styler)

Під час розв’язання дотримуйтеся таких правил:

Не додавайте нових сірників і не прибирайте наявних

За один хід можна перемістити лише один сірник

Цифри мають залишатися впізнаваними

Знак рівності має зберегтися, перекреслити його й отримати "не дорівнює" - точно не розв’язок цього завдання.

Якщо подумки переставляти сірники незручно, намалюйте приклад на папері окремими рисками.

Як шукати рішення

Перестановка впливає одразу на два місця: там, звідки ви забираєте сірник, одна риска зникає, а там, куди переносите, з’являється. Обидві зміни потрібно перевіряти разом.

Спочатку придивіться, з яких цифр можна забрати одну риску, щоб вони перетворилися на інші цифри. Потім перевірте, куди цей сірник можна додати.

Наприклад, перенести сірник до знака мінус і зробити з нього плюс недостатньо. Після цього потрібно перевірити й число, з якого ви забрали риску, і результат нового обчислення.

Так само не спрацює ідея просто поставити мінус перед трійкою, адже сірник доведеться взяти з іншого місця, а початковий приклад теж зміниться.

Підказка для тих, хто ще шукає відповідь

Зосередьтеся на шістці та дев’ятці. У запропонованому розв’язку змінюються саме ці дві цифри, а знаки віднімання, рівності та трійка залишаються на місцях.

Подумайте, якою цифрою стане дев’ятка без верхнього правого сірника. Потім знайдіть для нього місце в шістці.

Якщо хочете завершити завдання самостійно, зупиніться тут: далі - пояснення відповіді.

Який сірник потрібно перекласти

Візьміть верхній правий вертикальний сірник із дев’ятки. Без нього цифра 9 перетвориться на 5.

Перенесіть його у верхню праву частину шістки, де бракує вертикальної риски. Так цифра 6 стане 8.

У результаті отримаємо: 8 − 5 = 3.

Відповідь на головоломку із сірниками (фото: Styler)

Усі умови виконано: переміщено лише один сірник, жодного не додано й не прибрано, а результат віднімання дорівнює трьом.