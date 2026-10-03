Хелловін в Україні: коли відзначають свято у 2026 році та як воно виникло

Коли буде Хелловін у 2026 році

Хелловін щороку відзначають 31 жовтня. У 2026 році ця дата припадає на суботу. Наступного дня, 1 листопада, у західній християнській традиції відзначають День усіх святих. Хелловін припадає на вечір напередодні цього свята, зазначає HISTORY .

Звідки походить Хелловін

Історію Хелловіну пов'язують із давнім кельтським святом Самайн (Samhain). Воно було пов'язане із завершенням сезону збору врожаю та переходом до зимового періоду.

Як зазначає National Geographic , Самайн припадав на межу 31 жовтня та 1 листопада і в кельтській традиції позначав завершення одного року та початок нового.

Водночас Самайн не був просто "давнім Хелловіном" у сучасному розумінні. Безпосередніх письмових свідчень про те, як саме святкували Самайн у давнину, збереглося небагато.

Значну частину уявлень про його звичаї дослідники відтворюють за пізнішими фольклорними традиціями. Тому Самайн коректніше розглядати як один із культурних пластів, що вплинули на формування Хелловіну.

Як християнський календар вплинув на свято

Інший важливий етап в історії Хелловіну пов'язаний із християнським календарем. У 7 столітті папа Боніфацій IV пов'язав 1 листопада з Днем усіх святих, а у 8 столітті папа Григорій III розширив це свято на всіх святих і переніс його відзначення на 1 листопада. Таку послідовність подій наводить HISTORY.

Вечір напередодні Дня всіх святих отримав назву All Hallows' Eve, яка згодом скоротилася до Halloween. Таким чином, сучасна назва свята походить від християнського найменування вечора перед Днем усіх святих, тоді як його історичні витоки пов'язані також із давнішими сезонними традиціями.

Як Хелловін набув сучасного вигляду

У 19 столітті Хелловін почав активно поширюватися у США разом з ірландськими та іншими європейськими переселенцями. Їхні народні звичаї змішувалися з місцевими традиціями, і свято поступово набувало більш світського характеру.

National Geographic зазначає, що саме в США Хелловін почав активно набирати популярності у XIX столітті на тлі масштабної ірландської імміграції.

У 20 столітті американський формат Хелловіну продовжив розвиватися та поширюватися за межами США.

Сучасне свято вже суттєво відрізняється від давніх сезонних обрядів і сприймається передусім як світська культурна подія, пов'язана з розвагами, тематичними заходами та популярною культурою.