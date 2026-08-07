Не лише льон: стилістка розкрила 6 секретів комфортного образу у спеку

Не бійтеся чорного

У спекотну погоду багато хто автоматично обирає максимально відкритий одяг, але стилістка радить звернути увагу насамперед на кольори.

Світлі відтінки - молочний, екрю, масляний, небесний чи оливковий - менше нагріваються на сонці та допомагають створити легкий літній образ.

Втім, це не означає, що від улюбленого чорного потрібно відмовлятися.

"Чорний також може працювати влітку, якщо обирати вільний крій і легкі натуральні тканини", - пояснює Яна Марковська.

Саме фасон часто має більше значення, ніж колір: просторий одяг дозволяє тілу краще охолоджуватися.

Створюйте простір між тілом і тканиною

Одна з найпоширеніших помилок у спеку - надто обтягуючий одяг. Коли тканина щільно прилягає до шкіри, тіло швидше перегрівається, а речі стають некомфортними.

Стилістка радить обирати напівприлеглі або вільні силуети, які створюють повітряний прошарок.

Саме тому влітку добре працюють легкі сорочки, широкі штани, сукні вільного крою та спідниці, які не сковують рухів.

Вибирайте правильні тканини

Матеріал одягу влітку відіграє одну з головних ролей. Найкращими варіантами для спекотної погоди залишаються льон, бавовна, шовк і тенсел.

Водночас, якщо хочеться, щоб речі виглядали охайно протягом усього дня, можна звернути увагу на тканини зі змішаним складом.

Невеликий відсоток синтетичних волокон - до 20% - допомагає одягу краще тримати форму, менше м’ятися та спрощує догляд, при цьому зберігаючи комфорт.

Додайте легкі літні аксесуари

Влітку, коли одяг стає простішим, саме аксесуари допомагають зробити образ завершеним.

Замість важких темних сумок стилістка радить звернути увагу на легкі фактури: рафію, солому, канвас, кроше або світлу шкіру.

А прикраси з перлинами, мушлями чи морськими мотивами можуть додати навіть базовому комплекту відчуття відпустки та вишуканості.

Використовуйте вирізи та розрізи

Не обов’язково обирати дуже короткі речі, щоб почуватися комфортно влітку. Охолодити образ допоможуть правильні деталі.

Розрізи на спідницях і сукнях, відкриті плечі чи спина забезпечують вентиляцію та водночас виглядають елегантніше, ніж надто відверті літні образи.

За словами стилістки, саме такі акценти дозволяють поєднати комфорт і жіночність.

Як вибрати головний убір на літо

Головний убір влітку - це не лише захист від сонця, а й важлива частина образу.

Для повсякденних міських комплектів Яна Марковська радить обирати однотонну кепку. Вона легко поєднується з джинсами, сорочками, сукнями та спортивним стилем.

Якщо хочеться додати образу більшої витонченості, варто звернути увагу на солом’яні капелюхи або шовкові хустки.

Такий аксесуар може стати тією самою деталлю, яка збирає весь літній образ і робить його завершеним.