Мікросумки відходять у минуле: Андре Тан назвав новий тренд 2026 року

Сумка-багет

Першою у списку дизайнера стала легендарна сумка-багет - компактна модель витягнутої форми, яку носять під плечем.

Цей фасон асоціюється з модою 1990-х років, але у 2026-му він знову опинився серед актуальних трендів. За словами Андре Тана, не обов'язково обирати складний дизайн: цілком доречно виглядатиме лаконічна модель.

Водночас тим, хто хоче зробити аксесуар помітнішим, дизайнер радить звернути увагу на цікаву фурнітуру.

Велика м'яка сумка

Друга тенденція - повна протилежність мініатюрним моделям. Йдеться про великі, м'які та трохи недбалі сумки.

"Нарешті, мода згадала, що жінці іноді потрібно носити не тільки банківську картку та губну помаду", - жартує дизайнер.

Така сумка не лише відповідає сучасному тренду на практичність, а й легко вписується у повсякденний гардероб. Її можна поєднувати з джинсами, базовими футболками, сорочками та іншими простими речами.

Сумки з крокодиловою фактурою

Ще один актуальний варіант - сумка з фактурою під крокодилячу шкіру. Андре Тан окремо наголошує: йдеться саме про фактуру, а не обов'язково про натуральну шкіру.

Такий матеріал, на думку дизайнера, додає образу дорогого вигляду та робить навіть простий комплект більш виразним.

Щодо кольорів, варто придивитися до глибоких відтінків. Серед актуальних варіантів дизайнер називає шоколадний, бордовий, чорний і темно-зелений.

Великий м'який клатч

Четверта позиція - м'який об'ємний клатч. Але це вже не маленький вечірній конверт, який асоціюється переважно зі святковими образами.

Сучасний клатч має бути досить великим, щоб його можна було носити у руці або під пахвою. Саме така форма, за словами Андре Тана, здатна додати навіть звичайному повсякденному комплекту легкої недбалості, шику та відчуття дорожчого образу.

Тобто клатч у 2026 році цілком можна використовувати не лише для вечірнього виходу.

Акцентна сумка

П'ятим трендом дизайнер називає акцентні сумки. Тут уже можна дозволити собі більше експериментів із кольором, фактурою та деталями.

Це може бути яскравий відтінок, незвичайний декор, вишивка, виразна фурнітура або цікава фактура. Головне правило - саме сумка має стати головною героїнею образу.

Тому решту речей краще залишити стриманими. Якщо аксесуар дуже яскравий, одяг не повинен конкурувати з ним за увагу.

Маленькі сумки відходять на другий план

Окремо Андре Тан звернув увагу на ще одну зміну в моді. Йдеться про мікросумки, у які іноді складно помістити навіть найнеобхідніше.

За словами дизайнера, у 2026 році вони поступово відходять на другий план, адже актуальна сумка має бути не лише красивою, а й практичною.

Як зробити сумку візуально дорожчою

При виборі аксесуара Тан радить не зосереджуватися лише на назві бренду або великому логотипі. Щоб сумка мала дорогий і якісний вигляд, значно важливіше оцінити її форму, матеріал, шви та фурнітуру.

Саме ці деталі можуть визначити загальне враження від аксесуара та всього образу.