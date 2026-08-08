Модний колір осені 2026: як носити коричневий і не виглядати нудно

Різні відтінки - різний образ

Коричневий - це не лише один колір. Для осені особливо цікаво виглядають шоколадний, еспресо, карамельний, коричний, каштановий і теплий верблюжий.

Якщо ви обираєте річ біля обличчя, краще віддати перевагу насиченим відтінкам, а не тьмяному сіро-коричневому. А ще звертайте увагу на фактуру: в'язка, рельєфна тканина або легкий блиск роблять колір більш об'ємним.

В'язані речі завжди в моді (фото: https://www.magnific.com)

Якщо боїтеся, що коричневий буде вас "блякнути", почніть зі штанів або джинсів. Вони не знаходяться безпосередньо біля обличчя й легко вписуються у гардероб.

З чим носити коричневий

Найпростіший варіант - молочний, кремовий або білий. Шоколадні штани зі світлим светром, коричневий жакет із білою футболкою чи світла сорочка під темним кардиганом одразу роблять образ легшим.

Ще одне вдале поєднання - коричневий і блакитний. Особливо добре працює денім: шоколадний верх із синіми джинсами або коричневі штани зі світло-блакитною сорочкою.

Сині джинси гарно доповнять верх у коричневому кольоі (фото: magnific.com)

Не бійтеся і монохромних образів. Різні відтінки коричневого - від еспресо до карамелі - можна поєднувати між собою. Головне, щоб вони відрізнялися за тоном або фактурою.

А якщо хочеться акценту, додайте золоті прикраси, ягідну помаду або одну річ із леопардовим принтом - наприклад, сумку чи ремінь.

Маленький секрет, який змінює весь образ

Темний коричневий верх не обов'язково носити повністю закритим. V-подібний виріз, відкритий комір або кілька розстебнутих ґудзиків створюють більше простору біля обличчя.

А якщо ви поки не готові до коричневого одягу, почніть з аксесуарів - сумки, ременя, лоферів або чобіт.

Цієї осені коричневий буде головним трендовим відтінком (фото: magnific.com)

Цієї осені коричневий зовсім не обов'язково має бути нудним. Правильний відтінок, трохи контрасту та цікава фактура - і звична осіння база виглядатиме зовсім по-новому.