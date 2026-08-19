Новий вірусний тренд зумерів: речі, які молодь шукає на барахолках і вважає кращими за нові

Чому молодь обирає ретро?

Згідно з опитуванням, вісім із десяти молодих людей віддають перевагу вінтажному стилю. Понад 63% зумерів дедалі частіше обирають вживані меблі, ретро-декор та класичні елементи гардероба замість сучасних альтернатив.

Головним рушієм цього тренду стали соціальні мережі, вони надихнули на вінтажні покупки 83% опитаних. Проте естетика не єдина причина:

Унікальність та душа : 75% молоді впевнені, що старі речі мають набагато більше характеру та індивідуальності, ніж сучасні товари масового виробництва.

: 75% молоді впевнені, що старі речі мають набагато більше характеру та індивідуальності, ніж сучасні товари масового виробництва. Екологічність : 40% молодих покупців розглядають антикваріат як стильний спосіб підтримати свідоме споживання та зменшити кількість відходів.

: 40% молодих покупців розглядають антикваріат як стильний спосіб підтримати свідоме споживання та зменшити кількість відходів. Вплив родини: У середньому інтерес до таких речей прокидається у віці 18 років, причому 22% зумерів зізнаються, що на їхній смак вплинули бабусі й дідусі.

Де шукають скарби та скільки готові витрачати

Третина молодих людей (32%) вирушає на полювання за вінтажем щотижня. Найчастіше вони купують предмети домашнього декору, картини, принти та дрібні колекційні речі.

Улюблені місця для шопінгу:

спеціалізовані антикварні крамниці (38%);

барахолки та розпродажі з багажників (25%);

живі аукціони (10%).

У середньому представник покоління зумерів готовий витратити на антикварний предмет меблів або колекційну річ близько £244 (понад 13 000 грн). При цьому 39% молоді ставляться до цього як до приємного хобі, тоді як 40% вважають купівлю вінтажу повноцінною фінансовою інвестицією.

Магія речей з історією

Опитування було проведене з нагоди виходу шоу Little Shop of Antiques, ведучий якого, актор і колекціонер Джонні Вегас, чудово пояснює цей феномен:

"Молодь розуміє, що антикваріат приносить у дім те, чого не купиш на звичайній полиці магазину - майстерність та власну історію. Вам не потрібно бути експертом чи мати глибокі кишені. Якщо річ змушує вас посміхнутися і відчувається "вашою", це вже достатня причина дати їй друге життя".