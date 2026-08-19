Новый вирусный тренд зуммеров: вещи, которые молодежь ищет на барахолках и считает лучше новых

Почему молодежь выбирает ретро?

Согласно опросу, восемь из десяти молодых людей предпочитают винтажный стиль. Более 63% зуммеров все чаще выбирают подержанную мебель, ретро-декор и классические элементы гардероба вместо современных альтернатив.

Главным двигателем этого тренда стали социальные сети, они вдохновили на винтажные покупки 83% опрошенных. Однако эстетика не единственная причина:

Уникальность и душа : 75% молодежи уверены, что старые вещи носят гораздо больше характера и индивидуальности, чем современные товары массового производства.

: 75% молодежи уверены, что старые вещи носят гораздо больше характера и индивидуальности, чем современные товары массового производства. Экологичность : 40% молодых покупателей рассматривают антиквариат как стильный способ поддержать сознательное потребление и уменьшить количество отходов.

: 40% молодых покупателей рассматривают антиквариат как стильный способ поддержать сознательное потребление и уменьшить количество отходов. Влияние семьи: В среднем интерес к таким вещам просыпается в возрасте 18 лет, причем 22% зуммеров признаются, что на их вкус повлияли бабушки и дедушки.

Где ищут сокровища и сколько готовы тратить

Треть молодых людей (32%) отправляются на охоту за винтажем еженедельно. Чаще всего они покупают предметы домашнего декора, картины, принты и коллекционные мелкие вещи.

Любимые места для шопинга:

специализированные антикварные магазины (38%);

барахолки и распродажи из багажников (25%);

Живые аукционы (10%).

В среднем представитель поколения зуммеров готов потратить на антикварный предмет мебели или коллекционную вещь около £244 (более 13 000 грн). При этом 39% молодежи относятся к этому как приятному хобби, тогда как 40% считают покупку винтажа полноценной финансовой инвестицией.

Магия вещей с историей

Опрос был проведен по случаю выхода шоу Little Shop of Antiques, ведущий которого актер и коллекционер Джонни Вегас прекрасно объясняет этот феномен:

"Молодежь понимает, что антиквариат приносит в дом то, чего не купишь на обычной полке магазина - мастерство и собственную историю. Вам не нужно быть экспертом или иметь глубокие карманы. Если вещь заставляет вас улыбнуться и чувствуется "вашей", это уже достаточная причина дать ей вторую жизнь".