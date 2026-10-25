Радіодиктант-2026: точна дата, хто читатиме текст і чому виник скандал

Коли відбудеться Радіодиктант-2026

Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня 2026 року об 11:00 у День української писемності та мови. Цього року його проводитимуть уже 27-й раз.

Долучитися до написання можна буде з будь-якої точки світу. Суспільне транслюватиме диктант на таких платформах:

Українське Радіо та Радіо Культура;

телеканал і сайт "Суспільне Культура";

YouTube-канал "Українське Радіо";

застосунки "suspilne.radio" та "Дія".

Офіційний текст для самостійної перевірки опублікують 29 жовтня об 11:00.

Яким буде текст Радіодиктанту-2026

Текст отримав назву "Лист, який не закінчується". Його автором став український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

За задумом письменника, твір має нагадати про важливість спілкування із близькими людьми, особливо коли їх розділяє відстань. Як пояснила продюсерка Радіодиктанту Юлія Шелудько, текст нагадуватиме фрагмент листування двох близьких людей. За попередніми даними, він міститиме близько 200 слів.

Хто читатиме Радіодиктант-2026

Цього року організатори вперше обрали одразу двох читців :

Артур Пройдаков - учитель української мови та літератури, який у 2023 році увійшов до десятки найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize.

- учитель української мови та літератури, який у 2023 році увійшов до десятки найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize. Даша Астаф'єва - співачка, волонтерка та засновниця книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

Як пояснила координаторка проєкту, читці змінюватимуть одне одного після кожного абзацу.

Чому виник скандал навколо Даші Астаф'євої

Після того як 12 жовтня Суспільне оголосило імена читців, у соцмережах розгорнулися суперечки.

Частина користувачів розкритикувала вибір організаторів, пригадавши артистці відверті фотосесії для Playboy, російськомовне минуле та кар'єру в гурті NikitA.

Інші ставили під сумнів її кандидатуру, вважаючи, що читати диктант мають учителі української мови або філологи.

Водночас чимало українців підтримали Астаф'єву. Вони нагадали про її волонтерську діяльність, підтримку українських військових та роботу над популяризацією літератури.

Як Даша Астаф'єва відповіла на критику

19 жовтня артистка опублікувала допис у Facebook , у якому з іронією прокоментувала ситуацію.

Астаф'єва згадала претензії щодо свого імені, зовнішності, модельного минулого та колишньої творчості. Окремо відповіла тим, хто вважав, що її участь перетворить серйозну мовну подію на шоу.

"Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, - це якась нова грань абсурду", - написала вона.

Попри критику, артистка запросила всіх охочих долучитися до написання Радіодиктанту 27 жовтня, незалежно від їхнього ставлення до її кандидатури.

Що сказала Віточка Зварич про скандал

На захист Астаф'євої стала і Віта Зварич, відома як Віточка з романтичного реаліті "Холостяк".

Раніше вона пояснювала , що популярність співачки може привернути до Радіодиктанту нову аудиторію. Крім того, Астаф'єва має досвід озвучування аудіокнижок і читання поезії.

А вже в ексклюзивному інтерв'ю Styler від 22 жовтня Зварич пояснила, чому, на її думку, українці так часто критикують одне одного в соцмережах.

Віточка пов'язала це з напруженою реальністю, накопиченою втомою, тривогою та злістю. За її словами, інтернет часто створює відчуття безкарності, через яке люди забувають про наслідки своїх слів для інших.

"Але є велика різниця між критикою та бажанням принизити людину", - наголосила Віта.

Вона зазначила, що конструктивна критика необхідна, проте закликала українців бути добрішими одне до одного та замислюватися, яку користь можуть принести їхні коментарі.