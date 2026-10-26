Від "Дивних див" до "Королев крику": серіали на Геловін, які варто подивитися у жовтні

"Дивні дива"

У Гокінсі зникає школяр Вілл. Його друзі починають власні пошуки й зустрічають дивну дівчинку з поголеною головою. Вона мало говорить, має надзвичайні здібності й, схоже, знає щось про зникнення хлопця.

Перший сезон не поспішає показувати всі свої жахіття. Разом із героями доводиться збирати докази й сумніватися навіть у найбільш очевидному.

Особливо добре працюють сцени з матір’ю Вілла, яку грає Вайнона Райдер. Її спроби зв’язатися із сином здаються оточенню безглуздими, але вона продовжує. Через цю впертість і відчай історія про паралельний вимір стає такою особистою.

"Венздей"

Венздей Аддамс відправляють до академії "Невермор" після чергової витівки у звичайній школі. Серед її нових однокласників перевертні, сирени та інші підлітки, яким теж непросто вписатися в людське товариство. Проте й тут вона тримається осторонь.

Плани на усамітнення руйнує серія загадкових убивств. Венздей береться за розслідування з ентузіазмом, якого їй категорично бракує для шкільних заходів. Власні видіння допомагають, хоча зрозуміти їх не завжди легко.

Дженна Ортега майже не змінює виразу обличчя, навіть коли її героїня говорить щось особливо дошкульне. Ця незворушність і робить жарти смішними. А яскрава сусідка Енід регулярно псує Венздей образ людини, якій ніхто не потрібен.

"Королеви крику"

У "Королевах крику" ніхто не стримує емоцій. Шанель Оберлін керує студентським сестринством "Каппа Каппа Тау", принижує підлеглих і ретельно стежить, щоб до її компанії не потрапив хтось "не того" статусу. Нові правила стають для неї справжньою катастрофою. Потім починаються вбивства.

За мешканками кампусу полює людина в костюмі Червоного диявола. Підозрювати можна майже кожного: персонажі брешуть, приховують минуле й охоче підставляють одне одного.

Серіал навмисно доводить усе до абсурду. Героїні здатні влаштувати скандал через дрібницю, поки поруч відбувається щось значно страшніше. Емма Робертс у ролі Шанель особливо переконлива в цій суміші пихи та повної відірваності від реальності. Криваві сцени тут теж є, а тому пародія на горор залишається горором.

"Надприродне"

Якщо від студентських сварок у вас вже гуде у голові, можна вирушити в дорогу з Вінчестерами. Сем і Дін шукають зниклого батька, який полював на нечисть. Дорогою брати розслідують смерті та зникнення, за якими стоять привиди, прокляття й істоти з місцевих легенд.

Для першого знайомства достатньо початкових серій. Вони часто присвячені окремій справі, тож не доведеться одразу розбиратися в усій міфології довгого серіалу. Покинута лікарня чи незнайомка на нічній трасі дають цілком самодостатню страшну історію.

Дженсен Еклз і Джаред Падалекі переконливо грають братів, які можуть посваритися дорогою на полювання, але в небезпеці прикриють одне одного. Їхні суперечки й жарти дають перепочити між моторошними сценами. Хоча до наступного підозрілого будинку завжди недалеко.

"Я - зомбі"

Лів Мур після вечірки стає зомбі й змушена відмовитися від колишніх планів. Робота в морзі допомагає приховувати новий стан, бо тут є доступ до мозку померлих, тож нападати на живих не потрібно.

Невдовзі Лів помічає побічний ефект свого харчування. Вона бачить уривки чужих спогадів і тимчасово переймає риси характеру людей, чий мозок з’їла. Ці видіння стають підказками в розслідуваннях убивств.

Кожна справа змінює і саму героїню. Незвичні захоплення та манери з’являються без попередження, а пояснювати їх друзям якось треба. На цьому серіал будує чимало жартів, поступово ускладнюючи подвійне життя Лів.

"Дієта із Санта-Кларіти"

У Шейли ситуація ще складніша. Вона теж стає зомбі, але працює агенткою з нерухомості й живе з чоловіком та донькою. Тихо змінити спосіб життя не вийде. До того ж її новий апетит потребує рішень, до яких родина явно не готувалася.

Джоел намагається допомогти дружині й зберегти хоча б видимість нормального побуту. У виконанні Тімоті Оліфанта це людина, яка дуже хоче поставитися до всього розважливо, але причин для паніки стає дедалі більше.

Дрю Беррімор грає Шейлу з таким життєлюбством, що її харчові вподобання здаються ще моторошнішими. Подружні розмови легко переходять від буденних клопотів до приховування злочинів. Чорний гумор тут досить жорсткий, а натуралістичні сцени можуть зіпсувати апетит навіть тим, кого зазвичай важко здивувати.

"Привиди"

Завершити добірку хочеться серіалом, під час якого можна їсти спокійно й без огиди. У британських "Привидах" Елісон і Майк успадковують занедбаний маєток. Вони планують облаштуватися, але будинок уже зайнятий - його колишні мешканці залишилися тут після смерті.

Після нещасного випадку Елісон починає їх бачити й чути. Майк такої здатності не має, тому частина сімейних розмов відбувається за участю співрозмовників, невидимих для нього.

Привиди вимагають уваги, втручаються в ремонт і ніяк не можуть порозумітися між собою. Кожен приніс у посмертне життя звички своєї епохи та власні образи. Спершу вони дратують разом з Елісон, а згодом уже цікаво дізнатися, ким були ці люди і чому досі тримаються за минуле.