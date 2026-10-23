Zuma, GTA: San Andreas і The Sims 2: які комп'ютерні ігри 2000-х стали культовими

Plants vs. Zombies

Хто ще пам'ятає, як розставляв соняшники на газоні, щоб назбирати сонячної енергії, а потім відчайдушно захищав будинок від зомбі? Спочатку все здавалося простим, але варто було ворогам підійти ближче, як починалася справжня паніка. І так, після одного рівня дуже хотілося пройти ще один.

Zuma Deluxe

Кульки рухаються до черепа, часу обмаль, а потрібного кольору все немає. Знайомо? Zuma вміла тримати в напрузі без жодного складного сюжету. А коли нарешті вдавалося знищити довжелезний ланцюжок одним влучним пострілом, це було маленьке особисте свято.

GTA: San Andreas

У CJ було чимало справ, але хто сказав, що обов'язково виконувати місії? Можна було сісти на велосипед, викрасти машину, дослідити місто або ввести черговий чит і перетворити гру на суцільний безлад. А ще всі пам'ятають місію з потягом, яка випробовувала терпіння гравців не гірше за шкільну контрольну.

The Sims 2

Спочатку ти годину створюєш персонажа, потім ще стільки ж облаштовуєш будинок, а до самого життя сім'ї руки доходять десь під вечір. У когось симів чекала кар'єра й велике кохання, а хтось просто хотів побудувати будинок мрії. Іноді найцікавіше починалося тоді, коли все йшло зовсім не за планом.

Need for Speed: Most Wanted

Той самий BMW M3 GTR, ревіння двигуна й поліція, яка ніяк не хотіла відчепитися. У Need for Speed: Most Wanted хотілося не просто перемагати в перегонах, а пройти весь чорний список і довести, хто тут найкращий гонщик. А після особливо невдалої погоні залишалося тільки перезапускати заїзд і пробувати знову.

Feeding Frenzy 2

Тут усе просто: їж менших риб, тікай від більших і поступово перетворюйся на справжнього підводного хижака. Здавалося б, що може бути легше? Але варто було розслабитися на секунду, і доводилося починати заново. Гра чудово підходила для тих моментів, коли хотілося відпочити від усього й ні про що не думати.

Chicken Invaders

Хто взагалі вигадав космічних курей, які атакують Землю яйцями? Не знаємо, але ця ідея спрацювала. У Chicken Invaders потрібно було ухилятися від атак, збирати бонуси й розбиратися з дедалі небезпечнішими ворогами. А ще гра чудово підходила для спільних посиденьок за одним комп'ютером.

Purble Place

Якщо на комп'ютері стояла Windows Vista або Windows 7, ви цілком могли натрапити на цю збірку міні ігор. Тут потрібно було готувати торти, запам'ятовувати комбінації та збирати обличчя персонажів. Нічого надскладного, зате можна було зависнути надовго, намагаючись пройти чергове завдання.

3D Pinball: Space Cadet

Іноді не потрібно було нічого шукати чи встановлювати: достатньо відкрити знайомий пінбол. Запускаєш кульку, натискаєш кнопки й сподіваєшся, що вона не впаде в самий низ. А коли рекорд майже побито, але кулька все одно вислизає, хочеться негайно зіграти ще раз.

Moorhuhn

Кури, приціл і лічильник очок - ось і весь секрет цієї гри. Жодних довгих вступів чи складних правил: запускаєш і стріляєш. Moorhuhn була ідеальним варіантом, коли хотілося трохи розважитися, а часу на велику гру не було.

Heroes of Might and Magic III

А ось тут усе серйозно. Потрібно зібрати армію, розвивати замок, досліджувати карту й вирішувати, куди рухатися далі. А якщо грали з другом за одним комп'ютером, то могли провести за партією пів дня. Бо завжди знаходився ще один замок, ще один бій і ще один хід, який не можна було відкласти.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Темні локації, покинуті будівлі, небезпечні аномалії та відчуття, що за найближчим поворотом точно щось станеться. S.T.A.L.K.E.R. була зовсім іншою історією, ніж яскраві аркади: тут доводилося досліджувати Зону, шукати спорядження й постійно бути напоготові. Для українських гравців ця гра стала особливо впізнаваною частиною ПК-ностальгії.

Icy Tower

Мета - стрибати дедалі вище й не зірватися вниз. Звучить легко, поки не спробуєш побити власний рекорд. Icy Tower затягувала саме цим: один невдалий стрибок - і вже хочеться почати спочатку. А коли виходило піднятися вище, ніж минулого разу, зупинятися було шкода.