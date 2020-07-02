В Киеве девушка-водитель показывала всем педикюр во время езды (видео)

В Киеве девушка-водитель ехала по проезжей части с высунутой из окна ногой. Оригинальную наездницу сняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

Девушка улыбалась в камеру и особо не смущалась тому, что ее снимают. Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook

"Педикюр - безусловно шикарен, но не влияет ли такая манера езды на безопасность? Киев, проспект Победы", - сказано в сообщении.

В Киеве девушка во время езды демонстрировала педикюр (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В сети активно комментируют видео с "героиней" столичных автодорог.

"Когда пересела с механики на автомат, изолировала левую ногу, которая тянется выжимать сцепление", - пришла к выводу водитель с опытом.

"Даже на незначительной скорости столкновение может привести к перелому ноги в 3 местах, как минимум. Очень опасно такое вождение!" - предупредил еще один автомобилист.

Впрочем, многие пользователи шутят о таком способе вождения:

"В случае ДТП водителю станет понятен смысл выражения "в рот мне ноги"; "Проветривает после ночной работы"; "Очевидно, только что покрасила, на предыдущем светофоре, теперь сушит"; "Ну, вспотела немного".

Ранее мы писали, что под Киевом авто снесло женщину с коляской, но водитель отделался "смешным" штрафом.

Также сообщалось, что камеры автофиксации будут штрафовать украинцев не только за скорость, их функционал расширили.