Академічна відпустка у 2026 році: за яких обставин студент може перервати навчання

Що таке академічна відпустка та чи зберігається місце в університеті

Академічна відпустка - це офіційне тимчасове переривання навчання через обставини, які не дозволяють студентові виконувати освітню програму. Право на таку перерву передбачене статтею 46 Закону України "Про вищу освіту".

Порядок її оформлення визначає наказ Міністерства освіти і науки України, який набрав чинності 1 червня 2024 року.

Головна особливість академічної відпустки полягає в тому, що студента не відраховують із закладу освіти. На час перерви призупиняється виконання індивідуального навчального плану, а також дія договору про навчання.

Після завершення відпустки студент може повернутися до освітнього процесу за встановленою процедурою без повторного вступу.

Але академічна відпустка не означає, що можна просто перестати відвідувати заняття. Для її оформлення потрібен відповідний наказ керівника закладу освіти.

За яких обставин можна оформити академічну відпустку

Законодавство визначає кілька причин, за яких студент може тимчасово перервати навчання.

За станом здоров'я

Академічну відпустку можуть надати, якщо стан здоров'я не дозволяє поєднувати навчання з лікуванням або відновленням.

Серед передбачених підстав:

гострі захворювання, після яких потрібне тривале відновлювальне лікування;

загострення хронічних захворювань;

часті захворювання загальною тривалістю понад один місяць протягом пів року;

окремі анатомічні порушення, які не дозволяють проходити відновлювальне лікування одночасно з навчанням.

Необхідність перерви має бути підтверджена відповідними медичними документами.

Через сімейні обставини

Студент може звернутися по академічну відпустку, якщо сімейні обставини не дозволяють продовжувати навчання. Для цього необхідно подати вмотивовану заяву, у якій пояснити причину перерви. За наявності до заяви додають документи, що підтверджують описану ситуацію.

Через вагітність, пологи або догляд за дитиною

Академічна відпустка передбачена у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо дитина за медичним висновком потребує домашнього догляду, законодавство допускає тривалішу перерву у визначених випадках.

Через навчання або стажування за кордоном

Студент може оформити академічну відпустку у зв'язку з участю в програмі академічної мобільності.

Це стосується ситуацій, коли навчання або стажування в іншому освітньому чи науковому закладі, зокрема іноземному, не дозволяє виконувати навчальний план за основним місцем навчання.

Через військову службу

Підставою для академічної відпустки може бути призов на військову службу або вступ на військову службу за контрактом.

Через тривале службове відрядження

Ця підстава стосується студентів, які одночасно працюють і навчаються.

Якщо роботодавець направляє студента у тривале службове відрядження, яке не дозволяє продовжувати навчання, він може звернутися по академічну відпустку.

Для цього потрібен документ із місця роботи із зазначенням строку відрядження.

На який термін можна взяти академічну відпустку

Тривалість академічної відпустки залежить від причини її оформлення.

Для сімейних обставин передбачене обмеження - не більше одного року за весь період навчання на відповідному рівні вищої освіти.

Наприклад, якщо студент бакалаврату вже використав шість місяців академічної відпустки через сімейні обставини, за цією підставою він може претендувати ще максимум на шість місяців протягом навчання на тому самому рівні.

Для інших причин строки визначаються відповідно до законодавства та документів, на підставі яких оформлюють відпустку.

Наприклад, перерва для догляду за дитиною може тривати до досягнення нею трирічного віку. За наявності передбачених законом медичних підстав цей строк може бути довшим.

Остаточну тривалість академічної відпустки зазначають у наказі керівника закладу освіти.

Як оформити академічну відпустку у 2026 році

Щоб тимчасово перервати навчання, студент повинен офіційно звернутися до свого університету.

Процедура передбачає кілька кроків.

Звернутися до деканату. Потрібно уточнити порядок оформлення академічної відпустки та перелік необхідних документів. Підготувати заяву. Її можна подати в паперовій або електронній формі. У документі зазначають причину, підставу та бажану тривалість відпустки. Додати необхідні документи. Їхній перелік залежить від причини переривання навчання. Дочекатися рішення університету. Академічну відпустку оформлюють наказом керівника закладу освіти. Перевірити строк відпустки. У наказі мають бути зазначені причина, підстава та тривалість перерви.

Важливо, щоб заява містила конкретне пояснення обставин, які не дозволяють продовжувати навчання.

Які документи потрібні студенту

Єдиного переліку документів для всіх випадків немає. Він залежить від підстави, з якої студент оформлює академічну відпустку.

Відповідно до положення МОН, можуть знадобитися:

За станом здоров'я - медичні документи, на підставі яких визначено необхідність академічної відпустки.

Через сімейні обставини - вмотивована заява та документи, що підтверджують описані обставини, за наявності.

Через академічну мобільність - документи про участь у відповідній програмі.

Через службове відрядження - документ із місця роботи із зазначенням його строку.

Через вагітність і пологи - листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами.

Для догляду за дитиною - свідоцтво про народження дитини, а для продовженого догляду за медичними показаннями - відповідний медичний висновок.

Перед поданням заяви варто перевірити вимоги конкретного університету, оскільки заклади освіти мають власні внутрішні процедури документообігу.

Як повернутися до університету після академічної відпустки

Після завершення академічної відпустки студент повинен офіційно оформити повернення до освітнього процесу.

Відповідно до пункту 6 розділу V положення МОН, заяву про допуск до навчання потрібно подати не пізніше ніж за п'ять днів до завершення строку академічної відпустки.

Документ можна подати в паперовій або електронній формі. Після цього університет видає наказ про допуск студента до освітнього процесу.

Якщо обставини, через які було оформлено академічну відпустку, не зникли, студенту потрібно завчасно звернутися щодо можливості її продовження.

Важливо: якщо студент у встановлений строк не подав документи для повернення до навчання або продовження академічної відпустки, його відраховують за порушення умов договору про навчання.

Чи можуть відмовити в академічній відпустці

Подання заяви не означає автоматичного надання академічної відпустки.

Університет перевіряє, чи відповідає причина переривання навчання передбаченим законодавством підставам та чи подані необхідні документи.

Якщо між студентом і закладом освіти виник спір щодо надання або продовження академічної відпустки, питання може розглядатися за участю органів студентського самоврядування відповідно до внутрішнього порядку університету.

Також законодавство передбачає можливість вирішення спору в судовому порядку.