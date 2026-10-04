Як прибрати плісняву восени: поради EPA та CDC для ванної кімнати й підвіконь

Чому у ванній та на підвіконні з'являється пліснява

Пліснява найчастіше з'являється на поверхнях, які регулярно контактують із вологою. У ванній це можуть бути шви між плиткою, кути, стеля та поверхні біля душу або ванни.

На підвіконнях причина може бути іншою. Із приходом похолодань на склі та рамах частіше утворюється конденсат - водяна пара з повітря осідає на холодній поверхні у вигляді крапель води. Якщо вода регулярно залишається на поверхні, це може створити умови для появи плісняви.

За даними уряду Великої Британії , появі вогкості та плісняви можуть сприяти недостатня вентиляція, холодні поверхні, проблеми з опаленням та утепленням. Причиною також можуть бути протікання, тому не варто пояснювати всі випадки лише побутовою вологістю.

Звідки у квартирі береться зайва волога

Волога утворюється під час виконання звичайних побутових справ. Вона з'являється під час прийняття душу, приготування їжі, прання та сушіння одягу. Навіть дихання людей додає водяну пару в повітря.

Якщо волога не виходить назовні, вона накопичується в приміщенні й осідає на холодних поверхнях. Тому важливо забезпечити її відведення під час душу, приготування їжі та сушіння одягу.

Під час душу вмикайте витяжний вентилятор, а під час приготування їжі - кухонну витяжку з відведенням повітря назовні. Рециркуляційна витяжка повертає повітря в кімнату й не відводить вологу. Не перекривайте вентиляційні отвори та припливні клапани.

Як позбутися плісняви у ванній та на підвіконні

Очищуйте з урахуванням матеріалу. Із твердих поверхонь плісняву можна прибрати водою з мийним засобом, а потім ретельно висушити ділянку. Уражені пористі матеріали іноді доводиться замінювати. Такі рекомендації дає Агентство з охорони довкілля США . Працюйте в рукавичках і захисних окулярах, забезпечте приплив свіжого повітря. Не змішуйте хлорні засоби з іншою побутовою хімією.

Із твердих поверхонь плісняву можна прибрати водою з мийним засобом, а потім ретельно висушити ділянку. Уражені пористі матеріали іноді доводиться замінювати. Такі рекомендації дає . Працюйте в рукавичках і захисних окулярах, забезпечте приплив свіжого повітря. Не змішуйте хлорні засоби з іншою побутовою хімією. Провітрюйте ванну після душу. Вмикайте витяжку під час водних процедур. Якщо повітря залишається вологим, варто перевірити, чи є справною вентиляція. У рекомендаціях посібника британського уряду зазначається, що вентиляція у ванних кімнатах має забезпечувати достатнє відведення вологи.

Вмикайте витяжку під час водних процедур. Якщо повітря залишається вологим, варто перевірити, чи є справною вентиляція. У рекомендаціях зазначається, що вентиляція у ванних кімнатах має забезпечувати достатнє відведення вологи. Витирайте конденсат з підвіконня. Це допоможе прибрати зайву воду з поверхонь, але не усуне причину її появи.

Це допоможе прибрати зайву воду з поверхонь, але не усуне причину її появи. Контролюйте вологість. Перевірити її рівень можна за допомогою гігрометра. За постійно високої вологості може знадобитися осушувач повітря. У матеріалі CDC радять підтримувати вологість у житлі на рівні не вище 50%.

Перевірити її рівень можна за допомогою гігрометра. За постійно високої вологості може знадобитися осушувач повітря. У матеріалі радять підтримувати вологість у житлі на рівні не вище 50%. Не зафарбовуйте плісняву. Спочатку її потрібно видалити, усунути джерело вологи й висушити поверхню. Фарба, нанесена поверх плісняви, може відшаровуватися.

Коли потрібен фахівець

За рекомендаціями EPA, ділянку плісняви менш як приблизно 0,9 м² у більшості випадків можна очистити самостійно. Якщо ураження більше, було значне затоплення або плями постійно повертаються, варто звернутися до фахівця. Після забруднення стічними водами потрібне професійне очищення.

Контроль вологи є важливим способом запобігти повторній появі плісняви. Перебування у вологих та запліснявілих приміщеннях може бути пов'язане з такими симптомами: закладеність носа, кашель, хрипи, подразнення очей та шкіри. У людей з алергією на плісняву або астмою реакції можуть бути сильнішими.