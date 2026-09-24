Осінні дощі заливають город: які овочі краще зібрати з грядок просто зараз

Морква - краще не затягувати зі збиранням

Морква здатна рости в прохолодну погоду, тому кілька дощових днів самі по собі не означають, що її потрібно негайно викопувати. Але якщо коренеплоди вже досягли потрібного розміру і ґрунт постійно залишається мокрим, із врожаєм краще не затягувати.

University of Minnesota зазначає, що надлишок вологи підвищує ризик проблем із морквою, зокрема гниття. Utah State University також вказує, що хвороби на кшталт cavity spot активніше розвиваються саме в прохолодному вологому ґрунті, а зрілі коренеплоди стають більш уразливими.

Тому готову моркву після затяжних дощів варто поступово прибирати з грядки, особливо якщо попереду ще одна хвиля опадів.

При цьому викопувати її прямо під зливою не потрібно. Краще дочекатися, коли ґрунт трохи підсохне і його можна буде обробляти без сильного налипання землі.

Буряк - дивіться не тільки на розмір

Буряк також не варто залишати без уваги на перезволоженій грядці. Сам по собі дощ не є причиною терміново збирати врожай, але коливання вологості можуть провокувати розтріскування коренеплодів.

Якщо буряк уже набрав потрібного розміру, а земля постійно мокра, його можна починати збирати.

За рекомендаціями фахівців, буряк можна викопувати після того, як коренеплід сформувався і досягнув відповідного розміру. Для тривалого зберігання зелень обрізають, залишаючи невелику частину біля коренеплоду.

Картопля - із мокрою землею поспішати не варто

Тут ситуація дещо інша. Якщо картопля вже достигла, затягувати зі збиранням після тривалого перезволоження ґрунту небажано. Водночас копати її одразу після сильної зливи теж не найкраща ідея.

Для культур, які закладають на зберігання, ґрунт і сам урожай перед збиранням бажано, щоб були сухими. Це стосується, зокрема, картоплі, цибулі та часнику.

Тому після дощу варто дочекатися прийнятного моменту: коли земля вже не перетворюється на липку масу, але врожай ще не залишається надовго в перезволоженому ґрунті.

А що можна залишити?

Не всі коренеплоди потрібно терміново викопувати через дощі.

Наприклад, пастернак може залишатися в землі до пізньої осені або навіть зими.

За даними University of Minnesota, прохолодний ґрунт сприяє накопиченню цукрів у коренеплоді, тому пізніше збирання може зробити його солодшим.

Тож головне правило зараз - не викопувати все підряд, а оцінити стиглість конкретної культури та стан ґрунту.

І ще один важливий момент: не варто активно ходити по мокрих грядках і перекопувати їх одразу після зливи. Надмірно вологий ґрунт легко ущільнити, а хороше дренування взагалі є однією з ключових умов для осіннього городу.