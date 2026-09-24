Осенние дожди заливают огород: какие овощи лучше собрать с грядок прямо сейчас

Морковь - лучше не затягивать с уборкой

Морковь способна расти в холодную погоду, поэтому несколько дождливых дней сами по себе не означают, что ее нужно немедленно выкапывать. Но если корнеплоды уже достигли нужного размера и почва постоянно остается мокрой, с урожаем лучше не затягивать.

University of Minnesota отмечает, что избыток влаги повышает риск проблем с морковью, в частности гниения. Utah State University также указывает, что болезни типа cavity spot активнее развиваются именно в прохладной влажной почве, а зрелые корнеплоды становятся более уязвимыми.

Поэтому готовую морковь после затяжных дождей следует постепенно убирать с грядки, особенно если впереди еще одна волна осадков.

При этом выкапывать ее прямо под проливным дождем не нужно. Лучше дождаться, когда почва немного подсохнет и ее можно будет обрабатывать без сильного налипания земли.

Свекла - смотрите не только на размер

Свеклу также не следует оставлять без внимания на переувлажненной грядке. Сам по себе дождь не является причиной срочно убирать урожай, но колебания влажности могут провоцировать растрескивание корнеплодов.

Если свекла уже набрала нужный размер, а земля постоянно мокрая, ее можно начинать собирать.

По рекомендациям специалистов, свеклу можно выкапывать после того, как корнеплод сформировался и достиг соответствующего размера. Для продолжительного хранения зелень обрезают, оставляя небольшую часть у корнеплода.

Картофель - с мокрой землей спешить не стоит

Здесь ситуация несколько иная. Если картофель уже созрел, затягивать с уборкой после длительного переувлажнения почвы нежелательно. В то же время копать ее сразу после сильного ливня тоже не самая лучшая идея.

Для культур, которые закладывают на хранение, почву и сам урожай перед уборкой желательно, чтобы были сухими. Это касается, в частности, картофеля, лука и чеснока.

Поэтому после дождя следует дождаться приемлемого момента: когда земля уже не превращается в липкую массу, но урожай еще не остается надолго в переувлажненной почве.

А что можно оставить?

Не все корнеплоды нужно срочно выкапывать из-за дождей.

Например, пастернак может оставаться в земле до поздней осени или даже зимы.

По данным University of Minnesota, прохладная почва способствует накоплению сахаров в корнеплоде, поэтому позже уборка может сделать его слаще.

Поэтому главное правило сейчас - не выкапывать все подряд, а оценить спелость конкретной культуры и состояние почвы.

И еще один немаловажный момент: не стоит активно ходить по мокрым грядкам и перекапывать их сразу после ливня. Чрезмерно влажную почву легко уплотнить, а хорошее дренирование вообще является одним из ключевых условий для осеннего огорода.