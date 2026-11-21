Чому на нержавійці з'являються райдужні плями

Як пояснює виробник посуду SEIDO Cookware, райдужні розводи виникають через нагрівання металу.

Нержавіюча сталь містить хром, який під час контакту з киснем утворює на поверхні тонкий захисний оксидний шар. За високої температури він може ставати товщим.

Світло по-різному відбивається від поверхні цього шару та металу під ним. Унаслідок цього виникають золотисті, сині або фіолетові відтінки. Таке явище називають heat tint - зміною кольору металу внаслідок нагрівання.

Найчастіше райдужні плями з'являються через:

тривале нагрівання порожньої сковорідки;

використання надто високої температури;

нерівномірне нагрівання дна, зокрема коли конфорка значно менша за сковорідку.

Такі розводи можуть виникнути навіть на новому посуді після перших використань.

Чи безпечно готувати на сковорідці з райдужними плямами

Виробник Made In пояснює, що сині, золотисті та райдужні плями зазвичай мають лише косметичний характер.

Сама по собі зміна кольору не означає, що сковорідка втратила свої властивості або стала небезпечною для приготування їжі. Якщо дно не деформувалося, а поверхня не має фізичних пошкоджень, посудом зазвичай можна користуватися далі.

Водночас райдужні розводи не варто плутати з точковою корозією. Якщо на металі з'явилися дрібні заглиблення, які не зникають після очищення, це вже не звичайна зміна кольору. У такому випадку варто перевірити рекомендації виробника щодо подальшого використання сковорідки.

Як прибрати райдужні плями зі сковорідки

Один із найпростіших способів - звичайний столовий оцет. Його рекомендує для очищення нержавіючої сталі виробник Tramontina.

Щоб прибрати плями:

Дайте сковорідці повністю охолонути. Змішайте білий столовий оцет із водою в пропорції 1:1. Змочіть м'яку губку або серветку отриманим розчином. Обережно протріть ділянки з райдужними плямами. Промийте сковорідку теплою водою із засобом для миття посуду. Витріть поверхню насухо чистим рушником.

Для очищення використовуйте звичайний харчовий оцет, а не концентровану оцтову есенцію.

Якщо розводи залишилися, процедуру можна повторити. Для стійких плям підійде спеціальний очищувач для посуду з нержавіючої сталі. Використовувати його потрібно відповідно до інструкції виробника.

Які плями не варто плутати з райдужними

Не всі сліди на нержавійці виникають через нагрівання. Їх можна розрізнити за зовнішнім виглядом:

Райдужні, сині або фіолетові розводи - зміна товщини поверхневого оксидного шару внаслідок нагрівання.

- зміна товщини поверхневого оксидного шару внаслідок нагрівання. Білі або каламутні плями - переважно мінеральні відкладення, які залишає вода.

- переважно мінеральні відкладення, які залишає вода. Коричневий липкий наліт - залишки олії, що утворили стійку плівку під впливом високої температури.

- залишки олії, що утворили стійку плівку під впливом високої температури. Дрібні заглиблення на металі - можлива точкова корозія, яку звичайним миттям не усунути.

Спосіб очищення залежить від типу плям. Наприклад, оцет добре підходить для райдужних розводів та мінеральних відкладень.

Однак варто пам’ятати, що паста з харчової соди та води також може усувати райдужне забарвлення. Її використовують і для очищення пригорілих залишків їжі.

Чого не можна робити під час очищення

За рекомендаціями Le Creuset, неправильне очищення може залишити подряпини або пошкодити поверхню нержавіючої сталі.

Тому не варто:

терти сковорідку сталевими мочалками та жорсткими абразивами;

використовувати хлорні відбілювачі та засоби для очищення духовок;

занурювати розпечену сковорідку в холодну воду;

намагатися зішкребти плями металевими предметами.

Різкий перепад температур може спричинити деформацію дна, а агресивні засоби - пошкодити метал.

Важливо: ці поради стосуються сковорідок із відкритою поверхнею нержавіючої сталі. Якщо посуд має антипригарне або інше спеціальне покриття, дотримуйтеся інструкцій його виробника.

Як запобігти появі райдужних плям

Щоб зменшити ймовірність появи розводів, поступово розігрівайте сковорідку на середньому нагріванні. Не залишайте порожній посуд надовго на сильному вогні.

Також бажано використовувати конфорку, що відповідає розміру дна сковорідки. Це допоможе уникнути надмірного нагрівання окремих ділянок металу.

Навіть за правильного догляду райдужні плями можуть з'являтися повторно, особливо під час приготування їжі за високої температури.